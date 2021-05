Assetmanagers blijven positief

Aandelenmarkten hebben een pas op de plaats gemaakt. Beleggers zouden zich beraden op hoe ze zich moeten positioneren voor de nieuwe fase in het herstel. Een keur aan asset managers is ervan overtuigd dat de rally in aandelen een vervolg zal krijgen.

Natixis Investment Managers

De vooruitzichten voor de wereldwijde groei blijven verbeteren, met de versnelling van de Europese vaccinatieprogramma’s, een bloeiende Amerikaanse economie en een nog steeds bruisende Chinese groei, zegt hoofdstrateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers.

Ondanks langdurige lockdowns waren de Europese macrocijfers beter dan verwacht en zou de tweede jaarhelft een krachtig herstel moeten laten zien dankzij een inhaalvraag en het EU-herstelfonds. De VS, die een paar maanden voorlopen op Europa wat betreft de heropening van de economie, blijven de verwachtingen overtreffen dankzij de zachtere corona-aanpak en massale fiscale steun. Met een Federal Reserve die blijft herhalen dat het te vroeg is om de teugels aan te trekken, heeft de groei vrij baan. En dan de Chinese groei, die heeft dan wel gepiekt, maar zal naar verwachting voor heel 2021 nog steeds uitkomen op ongeveer 8%, wat positief is voor de hele regio.

Dwek: ‘Weliswaar plafonneerden de inflatieverwachtingen afgelopen maand en daalden de Amerikaanse rentes zelfs, waardoor de ‘reflation trade’ even tot stilstand kwam. Dit werd mede veroorzaakt door de piek in Indiase Covid-gevallen en ook een stijging van het aantal besmettingen in ontwikkelde markten. Maar het ergste lijkt nu achter de rug, waardoor de vooruitzichten voor de heropening van economieën er weer beter uitzien, en de reflation trade de komende maanden weer aan kracht zal winnen.’

Aandelen blijven in deze omgeving aantrekkelijk, aldus Dwek. ‘Ik verwacht daarbij dat cyclische sectoren aan de leiding blijven gaan. Vooral financiële waarden, energieaandelen en basismaterialen zullen naar verwachting goed presteren. Europese en Japanse aandelen zouden ook moeten profiteren van de verschuiving naar indices waarin relatief veel waarde-aandelen zijn opgenomen.’

AXA Investment Managers

‘Zonnig met wolken in de verte’, kopt Chris Iggo, chief investment officer Core Investments van AXA Investment Managers, boven zijn multi-asset update vooruitblikkend op de maand mei. Hij wijst hierbij op de goede prestaties van aandelen in april en zegt vooralsnog geen reden te zien waarom deze maand anders zal zijn. Hij ziet zorgen over bijvoorbeeld belastingen, rente, inflatie en vertraging van momentum pas in een later stadium opspelen.

Komende tijd echter, zullen het economisch herstel en de sterke resultatenontwikkeling van bedrijven de agenda domineren. De VS gaan voor in economisch herstel, maar Europa volgt. De eerstekwartaalcijfers van bedrijven, met name in sectoren als banken, tech en consumentendiensten, ‘verrasten sterk positief’, aldus Iggo. Ondanks dat indices in de VS en Europa naar recordhoogtes stegen, bleven de koers-winstverhoudingen stabiel omdat de winstverwachtingen in lijn zijn met de aandelenkoersen, wijst hij.

Hij verwacht dat komend jaar in aandelen een superieur rendement te behalen is ten opzichte van andere beleggingscategorieën. De koers-winstverhoudingen in sectoren als financiële dienstverlening en farmacie staan volgens hem nog steeds op een discount ten opzichte van de brede markt. ‘Europa als geheel ziet er ondergewaardeerd uit ten opzichte van de VS en de opkomende markten zijn achtergebleven en zouden op een gegeven moment een inhaalslag kunnen maken.’

Newton

De Real Return multi-asset strategie van BNY Mellon Investment Management heeft de portefeuillegewichten voor risicovolle beleggingen recent verhoogd. Zo wil het beleggingsteam optimaal profiteren van het economisch herstel dat volgt op het opheffen van lockdowns in Europa en de VS, aldus het beleggingsteam in een update voor beleggers.

De weging voor aandelen is in een jaar tijd nagenoeg verdubbeld, tot 59,6% per eind maart. Het team onder leiding van Aron Pataki, Suzanne Hutchins en Andy Warwick is positief over de groeivooruitzichten en hebben ook de blootstelling aan meer ‘economisch gevoelige sectoren’ verhoogd. Nieuwe posities die het fonds aanging waren bijvoorbeeld de Britse farmaceut Astra Zenica en de Amerikaanse bank JP Morgan Chase.

Het team, dat valt onder BNY Mellon-dochter Newton, ziet JP Morgan Chase als bedrijf dat zal profiteren van stijgende rente in de VS. Om dezelfde reden zijn posities in Amerikaanse staatsobligaties teruggebracht. Ook de positie in goud is deels afgebouwd. De Real Return-portefeuillemanagers hebben zich ingedekt tegen het gevaar van ‘over-optimistisch marktsentiment’ met een positie in de BNP Volatility Protection-strategie.

LGIM

Steunmaatregelen en normaliserende economieën zorgen voorlopig voor stijgende aandelenkoersen. Beleggers hebben veel goed nieuws echter al ingeprijsd, dus deze beweging zal gepaard gaan met behoorlijk wat volatiliteit, schrijft Head of Asset Allocation Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Van den Heiligenberg stelt in zijn Outlook voor het tweede kwartaal van 2021 dat door ongekende stimuleringsmaatregelen en een economische cyclus die zich in een relatief vroeg stadium bevindt, LGIM positief blijft over risicovolle categorieën zoals aandelen.

Van den Heiligenberg verwacht dat overheden voorlopig ondersteunend beleid blijven voeren als er geen druk wordt uitgeoefend door stijgende inflatieverwachtingen. ‘Zelfs als deze cyclus sneller verloopt dan de vorige, denken we dat het prematuur zou zijn om te verwachten dat aandelenkoersen naar het einde van de cyclus bewegen. Omdat tegelijk het risico op een recessie laag is, is zo’n scenario naar onze mening te ver weg en te onzeker.’

Amundi

Ook hoofd aandelen Kasper Elmgreen bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi, ziet dat aandelenkoersen verder kunnen stijgen nu het economisch herstel doorzet. Hij verwacht dat de reflation trade een grote blootstelling aan cyclische en waarde-aandelen rechtvaardigt.

‘De Amerikaanse economie versnelt duidelijk, en het Amerikaanse infrastructuurplan zou het Goldilocks-scenario voor de Amerikaanse economie in 2022 kunnen verlengen’, schrijft Elmgreen. Binnen het aandelensegment verwacht hij dat de rotatie naar waarde- en cyclische aandelen aanhoudt. ‘Tot de zomer zullen het uitrollen van vaccinatiecampagnes en economieën die heropenen een grote rol hierin spelen.’

Tenslotte kan het Amerikaanse infrastructuurplan kansen bieden voor Europese spelers in materialen, industrie en alternatieve energiesectoren.

Jennison

Mark Baribeau, hoofd wereldwijde aandelen bij Jennison Associates, onderdeel van PGIM, denkt dat de rotatie naar waarde-aandelen echter van korte duur zal zijn.

Zodra de rentes gaan dalen, zullen winstgevende groeibedrijven met disruptieve producten en diensten weer het stokje opnemen. En zelfs als de rentes op wat hogere niveaus blijven steken, zullen beleggers zich geleidelijk aanpassen aan die nieuwe omgeving en vervolgens weer focussen op wat echt belangrijk is, namelijk bedrijfscijfers.

Want bedrijfswinsten zijn uiteindelijk de drijvende kracht achter de prestaties van aandelen. Ze zijn dé reden voor de outperformance van groeiaandelen in vergelijking met andere beleggingen en beleggingsstijlen.

Zolang bedrijven hun omzet en winst jaarlijks kunnen laten groeien met hoge dubbele (of driedubbele) cijfers, is de rente op een tienjaarslening – of het nu 0,5% of 3,0% is – vrij irrelevant voor het toekomstige rendement.

Cyclische aandelen met lage ratio’s zullen op korte termijn wel enig winstherstel laten zien, maar lang zal dit niet duren. Bepaalde bedrijfsmodellen zullen zich namelijk drastisch moeten aanpassen aan de wereld post-Covid-19.

