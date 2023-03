Bankencrisis werkt lang door

De directe paniekfase in de bankencrisis na het omvallen van Silicon Vally Bank en de zorgen over Credit Suisse is voorbij, maar de economie en banksector zullen de gevolgen nog lang merken. Dat schrijven Jack Janasiewicz en Garrett Melson, portfoliostrategen bij Natixis Investment Managers Solutions.

Volgens Janasiewicz en Melson was de snelle actie door de Fed, US Treasury, FDIC en andere instellingen cruciaal. Maar de angst bleef door zorgen rondom Credit Suisse en First Republic Bank. “De ondersteunende maatregelen voor deze twee banken, een lening van 54 miljard dollar aan Credit Suisse door de Zwitserse Nationale Bank en de deposito-injectie in First Republic door elf grote Amerikaanse banken, hielpen de angst voor de acute crisisfase verder weg te nemen.”

Toch zal deze bankencrisis nog langdurige gevolgen hebben voor de economie en de bankensector in het bijzonder, verwachten de Natixis-strategen. “De banksector zal waarschijnlijk minder kredieten verstrekken, omdat met name kleine banken zich opnieuw gaan richten op het inkrimpen van hun balansen en prioriteit geven aan liquiditeit nu de kosten van kapitaal stijgen.”

Melson en Janasiewicz benadrukken dat de huidige bankencrisis wezenlijk verschilt met die van 2008, die uitmondde in de Great Financial Crisis. “Ja, het is gemakkelijk om gelijkenissen met de wereldwijde financiële crisis van 2008 te trekken. De realiteit is echter dat het daar op dit moment helemaal niet op lijkt. De crisis van 2008 was een kredietcrisis die leidde tot een aanzienlijke uitholling van het bankkapitaal, als gevolg van slechte leningen aan de vastgoedsector. Vandaag gaat het om renterisico en depositostromen die grotendeels zijn aangepakt door de recente maatregelen van de autoriteiten.”

De Federal Reserve zal door deze gebeurtenissen waarschijnlijk besluiten de rente met slechts 25 basispunten te verhogen. “Deze recente ontwikkelingen zullen de financiële voorwaarden zeker aanscherpen. Agressievere renteverhogingen door de Fed zouden de problemen in de toekomst gemakkelijk kunnen verergeren”, verwachten Janasiewicz en Melson.

Op de lange termijn verwachten zij dat deze gebeurtenissen de inflatie zullen drukken en dat de Fed daarom een minder agressieve houding zal aannemen.

