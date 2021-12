Beleggen met Lijfrentekapitaal

Het pensioen, ofwel de oudedagsvoorziening, is de laatste tijd volop in het nieuws, mede door de huidige lage rente. Die maakt het voor veel pensioenfondsen onmogelijk om de pensioenen te indexeren. Door Rozanne Brak van VRY van Fintessa.

Ook mensen die fiscaal vriendelijk een eigen aanvullend pensioen hebben opgebouwd – beter bekend als lijfrente – lopen door de lage rente het risico dat ze uiteindelijk minder ontvangen dan ze hebben opgebouwd. Om die groep kans te bieden op een beter aanvullend pensioen maakt VRY van Fintessa het mogelijk om met lijfrentekapitaal te beleggen, ook als je al met pensioen bent.

Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers: het overheidspensioen (AOW), het pensioen opgebouwd via de werkgever, en het zelf fiscaal vriendelijk op te bouwen privé-pensioen, bekend als lijfrente. Deze laatste vorm wordt vooral gekozen door zelfstandig ondernemers die onder andere met de uitfasering van pensioen in eigen beheer onzekerheid ervaren als het om hun oudedagsvoorziening gaat. Ook werknemers willen steeds vaker een extra potje opbouwen voor de oude dag. Met een lijfrente is de inleg bij een pensioentekort aftrekbaar en betaal je pas belasting over het opgebouwde kapitaal bij het uitkeren wanneer je met pensioen bent en het tarief voor de inkomstenbelasting meestal lager ligt. Zo probeert de overheid het sparen voor eigen pensioen te stimuleren.

Opbouwende en uitkerende fase

De lijfrente kent twee fases. De opbouwende fase waarin je kapitaal opbouwt richting je pensioen en de uitkerende fase, waarin na het bereiken van de pensioenleeftijd het opgebouwde kapitaal in vaste termijnen wordt uitgekeerd. Om gebruik te kunnen maken van het fiscale voordeel moet je het kapitaal in beide fases onderbrengen in een product van een bank, verzekeraar of vermogensbeheerder.

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dit alleen al bij banken om tientallen miljarden in lijfrenteproducten te gaan waarvan het meeste kapitaal in spaarproducten. Dat laatste is opvallend, want met een rente rond 0% is de kans groot dat je gezien de kosten in de uitkerende fase uiteindelijk minder ontvangt dan je ooit hebt opgebouwd.

Sparen versus beleggen

Dat beleggen juist nu een interessant alternatief voor sparen is, blijkt ook uit het volgende rekenvoorbeeld. Stel: iemand van 40 jaar legt gedurende 28 jaar elk jaar 6.000 euro in. Uitgaande van een bescheiden beleggingsrendement van 4% per jaar heeft hij daarmee 300.000 euro opgebouwd rond 68 jaar. Ter vergelijking: bij een rente van 0% bouwt hij met een spaarproduct met dezelfde inleg maar zo’n 170.000 euro op.

Het loont dus de moeite om je polis er eens bij te pakken om te kijken in welk product je opgebouwde lijfrentekapitaal is ondergebracht en welk rendement het oplevert. Het staat je namelijk altijd vrij om dit kapitaal geheel of gedeeltelijk in een ander product onder te brengen of een second opinion aan te vragen bij een andere partij.

Doorbeleggen na je pensioen

De mogelijkheid om te beleggen met je lijfrente is overigens niet beperkt tot de opbouwende fase. Sinds een paar jaar is het ook mogelijk door te beleggen in de uitkerende fase. Net als bij de traditionele producten ontvang je dan een uitkering in vaste termijnen, maar maak je kans op extra rendement doordat wordt doorbelegd met het resterende kapitaal. De uitkering fluctueert dan met het beleggingsresultaat en kan hoger zijn of lager. Daarmee is beleggen met je uitkerende lijfrente niet voor iedereen geschikt. Maar voor mensen die het risico kunnen en willen lopen, biedt het kans om het pensioen te vieren met een extra kers op de taart.

