Beleggers zijn te voorzichtig

Risicomijdende beleggers houden momenteel te veel cash aan. Dat komt door de inflatie en het strakke monetair beleid, zegt Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen, in haar vooruitzichten voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Het beleid van centrale banken om de inflatie te beteugelen houdt beleggers echt bezig, zegt Malik. “Er is echter een belangrijke factor veranderd: de economische cyclus is in de slotfase beland en dat betekent dat beleggers nu een eindspurt moeten trekken in plaats van aan de zijlijn te blijven staan.”

Volgens Malik is het is nog te vroeg om de precieze aard en timing van het einde van de cyclus in te kunnen schatten. In aanloop naar het besluit van de Fed om de rente in september stabiel te houden, weken de vooruitzichten van Nuveen op twee belangrijke punten af van de consensus. “Wij denken dat de inflatie en de rente langer hoger blijven en voorzien geen renteverlagingen in de VS aan het begin van 2024. Voorlopig blijft die visie in lijn met de daden en retoriek van de Fed en dit betekent dat een renteverhoging er dit jaar nog inzit.”

Malik signaleert drie belangrijke beleggingsthema’s:

Je kunt niet winnen als je niet meespeelt; geen enkel team wil een wedstrijd verliezen door niet te komen opdagen of niet goed genoeg zijn best te doen. Datzelfde zou voor beleggers moeten gelden, vindt Malik. “Om in de sportterminologie te blijven: speel mee, maar kies de juiste opstelling. In beleggingsportefeuilles kan cash een nuttige rol spelen, maar we denken niet dat het de ideale “go-to” beleggingscategorie is om laatcyclische rendementen te behalen.”

Duration is volgens Malik in het huidige beleggingsklimaat de sleutel tot het behalen van dat rendement. “Beleggers die de duration van hun vastrentende waarden iets verlengen, kunnen aantrekkelijke rendementen boeken omdat de rentes de komende kwartalen stabieler zouden moeten zijn.”

Diversifiëren is in het huidige klimaat cruciaal, stelt Malik. Zij ziet naast bepaalde fixed income-beleggingen, vooral heil in landbouwgrond, houtgrond en de agri-sector. “Deze zijn door hun liquiditeit op de korte termijn vaak minder gevoelig voor marktvolatiliteit.” Daarnaast ontwaart Nuveen interessant langetermijnpotentieel in beleggingen die zijn gelieerd aan milieubescherming en dan met name in het behoud van biodiversiteit.

Malik: “Nu we de laatste maanden van het jaar zijn ingegaan is het wachten op het eindsignaal van de economische cyclus, dat waarschijnlijk in 2024 zal klinken. Gelukkig hebben beleggers die nog willen overstappen van bankzitter naar potentiële benchmark-beater nog tijd om hun hoofd – en hun portefeuille – bij de les te houden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19019 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht