‘Beleggers zijn veel te optimistisch’

De S&P 500 boekte deze week de grootste drie-dagen-stijging sinds de verkiezing van president Biden in november 2020. “Beleggers zijn veel te optimistisch”, meent Stefan Kreuzkamp, beleggingsstrateeg DWS

De index in New York staat nu hoger dan op 18 februari, de laatste handelsdag voordat Poetin zijn speech hield waarmee de oorlog in Oekraïne begon. Die stand is volgens ons erg optimistisch, gezien het feit dat de acties van de Russische president allesbehalve voorspelbaar zijn. En zelfs zonder de oorlog zouden de Amerikaanse markten een lastige paar maanden te wacht staan: de komende periode wordt duidelijk wat de impact van de hoge inflatie is op het consumentenvertrouwen en de winstmarges van bedrijven.

“Europese aandelen staan meer dan 5% onder het niveau van vlak voor het begin van de oorlog, een gevolg van het feit dat de oorlog geografisch en economisch dichterbij is dan in Amerika. Maar een escalatie van het conflict is hierin niet ingeprijsd. Het dilemma voor beleggers blijft natuurlijk dat zij, als er positieve nieuwsontwikkelingen zijn, een rally op de aandelenmarkt kunnen mislopen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17136 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht