Beleggers zochten hun geluk bij crypto’s

Beleggers leefden in de maand mei een beetje tussen hoop en vrees, met gunstige berichten over de terugdringing van het coronavirus maar tegelijk ook een duidelijk aanwezige inflatieangst. Er werd flink gehandeld in crypto’s.

Al met al kwamen de financiële markten in Amsterdam en op veel andere plekken daardoor per saldo nauwelijks van hun plaats. Ook beleggers kozen wat meer voor vaste waarden, met Shell en ING aan kop in Nederland en in de VS prominente plekken voor techreuzen Tesla en Apple. Dat blijkt uit een analyse van BinckBank.

Tech blijft een favoriet. Niet alleen zichtbaar via flinke handel in fondsen als ASML, Besi en NIO, maar ook bij de transacties in beleggingsfondsen en ETF’s. Ook de spannende cryptomaand is terug te zien in de cijfers, met veel handel in crypto-trackers en in beursnieuweling Coinbase.

Overzicht transacties en belegd vermogen eind mei 2021

Hieronder de maandelijkse overzichten van de populairste aandelen in Nederland, Europa en de VS en ook beleggingsfondsen en ETF’s met data over de afgelopen maand (waarbij zowel naar transacties als naar belegd vermogen is gekeken).

Transacties NL

1. Royal Dutch Shell

2. ING Groep

3. BE Semiconductor

4. ASML

5. ArcelorMittal

6. PostNL

7. ASM International

8. AEGON

9. Prosus

10. Pharming

Belegd vermogen NL

1. Royal Dutch Shell

2. ASML

3. ING Groep

4. Ahold Delhaize

5. Unilever

6. ASM International

7. DSM

8. BE Semiconductor

9. AEGON

10. Galapagos

Meeste transacties VS (incl ADR’s)

1. NIO

2. Plug Power

3. Tesla

4. AMC Entertainment Holdings

5. Coinbase Global

6. Alibaba

7. Apple

8. Palantir Technologies

9. Ocugen

10. Pfizer

Belegd vermogen VS (incl. ADR’s)

1. Tesla

2. Apple

3. Amazon

4. Microsoft

5. Berkshire Hathaway B

6. Alphabet A

7. Alibaba

8. NIO

9. NVIDIA

10. Alphabet

Meeste transacties Europa

1. Air France – KLM

2. Euronext

3. Neovacs

4. NEL ASA

5. Volkswagen

6. Europcar Mobility

7. Bayer

8. Novacyt

9. Nokia

10. AB Inbev

Belegd vermogen Europa

1. Genmab

2. Bayer

3. Ageas

4. Air France – KLM

5. Nestle

6. Zealand Pharma

7. Volkswagen

8. Total

9. AB Inbev

10. Deutsche Wohnen

Transacties ETF’s/ETN’s

1. Ether Tracker

2. Bitcoin Tracker One

3. VanEck Vectors Bitcoin

4. VanEck Vectors Ethereum

5. iShares Global Clean Energy

6. iShares Core MSCI World

7. Vanguard S&P 500

8. VanEck AEX

9. Vanguard FTSE All-World

10. iShares AEX

Belegd vermogen

1. iShares Core MSCI World

2. VanEck Global Equal Weight

3. VanEck AEX

4. Vanguard FTSE All-World

5. Vanguard S&P 500

6. iShares AEX

7. iShares MSCI World DIST

8. iShares Core S&P 500

9. Bitcoin Tracker One

10. iShares NASDAQ 100

Transacties beleggingsfondsen

1. BlackRock World Technology Fund

2. Vanguard Global Stock Index Fund

3. MS Inv Fd – US Growth

4. Kempen Global High Dividend Fund

5. ACTIAM DIA Wereld

6. Blackrock Gl Fd Next Generation Tech

7. Robeco Global Consumer Trends

8. Kempen Orange Fund

9. Skagen Global

10. Franklin Templeton Biotechnology

