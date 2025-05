Benoit Anne (MFS): ‘Druk op dollar neemt toe’

De Amerikaanse dollar is enigszins gestabiliseerd na de de-escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China en de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. Toch sudderen onder de oppervlakte nog altijd risico’s die het vertrouwen in de munt kunnen ondermijnen. De Visie van Benoit Anne, beleggingsstrateeg van MFS.

“Het belangrijkste risico hangt samen met de manier waarop internationale beleggers zich indekken tegen valutarisico. Grote institutionele partijen zoals Japanse levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren hun hedge-ratio flink teruggeschroefd.

Zo meldde de Bank of Japan onlangs dat de hedge-ratio van de negen grootste levensverzekeraars is gedaald naar iets boven de 40%, terwijl dat voorheen altijd rond de 60% lag”, stelt Anne. De hogere kosten van valutarisico-afdekking spelen daarbij een belangrijke rol.

“Ook Europese aandelenbeleggers hebben te maken met een andere dollar-dynamiek. Waar ongedekte posities in Amerikaanse aandelen voorheen juist hogere rendementen en minder volatiliteit opleverden, pakt dat dit jaar anders uit. Als internationale beleggers, die inmiddels een aanzienlijk deel van de in dollar uitgedrukte effecten in handen hebben, hun afdekkingsgraad gaan verhogen, zal dat extra druk op de dollar zetten.”

