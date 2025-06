Benoit Anne (MFS): ‘Marktonrust beperkte invloed op koers dollar’

De Amerikaanse dollar zou haar rol als veilige haven kwijt zijn. Een aanname die op gespannen voet staat met de feiten, stelt Benoît Anne, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder MFS.

“We hebben onderzocht hoe de dollar zich sinds 1990 gedraagt op momenten van verhoogde onrust op de aandelenmarkten. In 32 gevallen waarin de VIX-index minstens twee dagen boven de 35 uitkwam won de dollar in 59% van de gevallen aan waarde, en verloor de munt terrein in de overige 41%. Van een duidelijk patroon is dus geen sprake. Integendeel; zelfs: Toen bij eerder marktstress de dollar daalde bedroeg het gemiddelde verlies maar 1,5%. Bij stijgingen kwam de winst gemiddeld uit op slechts 1,4%. De reactie van de munt op marktonrust is niet alleen onvoorspelbaar, de impact op de koers is dan ook heel beperkt”, aldus Anne.

“Toch houden beleggers graag vast aan de gedachte dat de dollar de ultieme vluchthaven is. Dit komt, mede door het zogenoemde dollar smile-model. Volgens dit model wint de dollar aan waarde als er sprake is van een plotselinge risico-aversie of als de economie van de VS het aanmerkelijk beter doet dan elders ter wereld. Dit lijkt logisch, maar het model houdt geen stand bij grondige analyse”, aldus Anne. Het kwantitatieve beleggingsteam van MFS constateerde in slechts enkele gevallen een koerspatroon dat past binnen het dollar smile-principe.

“Alleen in extreme marktomstandigheden lijkt er een echt verband te bestaan Toen de analyse werd herhaald met een hogere VIX-drempel van 50, steeg de dollar in 75% van de gevallen. Maar dat is hoogst uitzonderlijk”, weet Anne. De waardedaling van de dollar is volgens de strateeg vooral het gevolg van ingezakte groeivooruitzichten, zowel in de VS als daarbuiten. “Zolang het tij niet keert, staat de dollar onder druk.”

