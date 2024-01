Benoit Anne (MFS): ‘Tijd voor obligaties’

Het is tijd voor beleggers om uit cash en in obligaties te stappen. Dat zegt obligatie-expert Benoit Anne van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS in een analyse over allocatie naar obligaties. “Vaak rendeert cash minder goed dan schuldpapier als de piek van de rentecyclus is bereikt. En op dat punt zijn we aangekomen. De kans dat cash het beter blijft doen dan obligaties neemt af, zeker nu renteverlagingen in het verschiet liggen.”

Volgens Anne schommelt het beleggingssentiment momenteel behoorlijk. “Het beleggingssentiment wisselt snel. Ik denk dat beleggers te kampen krijgen met fixed income fear of missing out (FIFMO). En dit is niet erg. Gezien het positievere macro-economische klimaat, de signalen die centrale banken afgeven en hogere koersen, is dit het moment meer kapitaal toe te wijzen aan dit beleggingssegment.”

Er wordt nog steeds veel geïnvesteerd in cash omdat beleggers bang zijn om risico’s te nemen. Dit is volgens Anne vooral het gevolg van de onrust op de markten in de afgelopen twee jaar. Maar het tij is aan het keren, aldus Anne. “Obligaties zijn interessant voor beleggers met een langetermijnblik. Dit geldt vooral voor total yields die in historisch perspectief aantrekkelijk zijn.”

Volgens hem is er voor iedereen wel iets te vinden in de obligatiemarkt. “Wij zijn vooral positief over het meer risicovolle deel van de obligatiemarkt, met name schuldpapier uit opkomende landen en Europese high yield zijn aantrekkelijk.”

Geschreven door: Eddy Schekman

