Beperkte risico’s obligaties opkomende markten

Sommige beleggers beschouwen opkomende markten in het algemeen als risicovol, en deze perceptie werkt soms door in bedrijfsobligaties van opkomende markten (EM). Maar de neerwaartse bewegingen in deze beleggingscategorie zijn opmerkelijk genoeg vrij beperkt, stellen Samy Muaddi en Siby Thomas Co-Portfolio Managers, Emerging Markets Corporate Bond Strategy, bij T. Rowe Price.

De afbeelding hieronder toont de verliezen van verschillende beleggingscategorieën in dalende markten. Bedrijfsobligaties in opkomende markten in harde valuta hebben het in dalende markten consequent beter gedaan dan staatsobligaties in opkomende landen, obligaties in lokale valuta in opkomende landen en aandelen in opkomende landen.

EM bedrijfsobligaties zijn veerkrachtig in tijden van turbulentie op markten.

Tijdens de Covid-19-schok van maart 2020 eindigde de bedrijfsobligatiemarkt in de EM-landen in diezelfde maand bijvoorbeeld op -11,5%, vergeleken met -13,3% voor EM staatsobligaties en -28,6% voor EM aandelen. In het afgelopen jaar hebben EM bedrijsobligaties geprofiteerd van hun beperkte looptijd (d.w.z. rentegevoeligheid) profiel temidden van de toegenomen rentevolatiliteit van Amerikaanse staatsobligaties.

Een van de redenen voor de veerkracht van EM-bedrijfsobligaties is dat het in het algemeen investment-grade betreft, en dat de financiële profielen van de emittenten relatief sterk zijn. Volgens recente gegevens van J.P. Morgan bedraagt de netto hefboom voor EM bedrijfsobligaties-emittenten met een investment-grade rating bijvoorbeeld 1,9x de winst, tegen 3,5x voor Europese emittenten. De netto hefboomwerking van EM high yield bedroeg 3,1x, tegenover 5,1x voor Europese high yield en 4,6x voor Amerikaanse.

Deze fundamentals verklaren mede de relatief gematigde wanbetalingspercentages in 2020 – bijvoorbeeld 3,5% voor EM high yield tegenover 6,2% voor US high yield. T. Rowe Price verwacht dat de wanbetalingspercentages in 2021 gematigd zullen blijven en denkt dat het veerkrachtige patroon van EM bedrijfsobligaties op de langere termijn waarschijnlijk zal aanhouden.

De afbeelding hieronder toont de voortschrijdende rendementen over één jaar voor EM bedrijfsobligaties sinds eind 2002. Afgezien van dalingen met dubbele cijfers tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn de verliezen van EM bedrijfsobligaties gematigd gebleven. Gezien de aantrekkelijke rendementen – doorgaans tussen 5% en 7% – zouden beleggers, als ze de obligaties hadden aangehouden, met de couponinkomsten alleen al het kapitaalverlies hebben kunnen terugverdienen, zelfs als de obligatiekoersen gelijk waren gebleven. In het verleden hebben de koersen zich echter vaak vrij snel hersteld, waardoor beleggers die op de dips hebben gekocht, werden beloond. Zoals uit de grafiek blijkt, werden prijsdalingen meestal gevolgd door een herstel met dubbele cijfers in het daaropvolgende jaar.

Trend naar minder volatiele rendementen.

De volatiliteit van EM bedrijfsobligaties is in de loop van de tijd afgenomen, en dat heeft te maken met de gestegen rating van EM schuld. In de jaren negentig was dit vooral een high yield beleggingscategorie, gedomineerd door landen als Argentinië, Turkije, Brazilië en Rusland. Sindsdien is de klasse getransformeerd. Het marktaandeel van Aziatisch schuldpapier is gestegen van 5% tot meer dan 50% van de markt. Hierdoor is de historische volatiliteit van de rendementen gedaald.

Meer dan 75% van de Aziatische schuldmarkt is investment grade, en ook de high-yield opportunity set is meer gericht op kwaliteit dan andere regio’s, met ongeveer 57% in de hoogste BB-categorie, en slechts ongeveer 2% met een rating van CCC of lager. Deze groeiende Aziatische component verklaart mede de veerkracht ervan tijdens de Covid-schok.

Kortom: bedrijfsobligaties van opkomende markten hebben, net als alle andere risicovolle beleggingen, te maken met volatiele perioden. Maar in de afgelopen tien jaar heeft deze categorie beleggers een betere compensatie geboden dan welke andere opkomende beleggingscategorie dan ook, en marktinefficiënties en informatielacunes hebben actieve managers vaak de kans geboden om de index te overtreffen. Voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement of exposure naar opkomende markten, meent T. Rowe Price dat bedrijfsobligaties uit opkomende markten een waardevolle rol kunnen spelen in de portefeuille op lange termijn.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

