Bernie Sanders: Een nieuwe zorg (Robeco)

De toch al gehavende markten hebben er een nieuwe zorg bij: de kans op een socialistische president in het Witte Huis. Dat zegt portefeuillemanager Regina Borromeo bij Robeco.

Borromeo constateert dat Bernie Sanders verrassend goede zaken doet in de race om door de Democratische Partij te worden gekozen als tegenkandidaat van de Amerikaanse president Trump in de verkiezingen van november. De 78-jarige senator is verreweg de meest linkse kandidaat van de afgelopen decennia die hier gerede kans op maakt.

“In 2019 waren de belangrijkste macrorisico’s voor beleggers de handelsoorlogen, de wereldwijde recessie in de industrie en verruiming of verkrapping door de centrale banken. Vraagstukken waarvan je de afloop niet kon voorspellen”, aldus Borromeo, senior portefeuillemanager en directeur van Global Macro bij Robeco. “In 2020 zijn dat de wereldwijde verspreiding van Covid-19 en de mogelijkheid dat Bernie Sanders president wordt.”

Zorgen bij financiële markten kunnen voortvloeien uit het feit dat Sanders verschillende beleidsmaatregelen beoogt die gevolgen voor markten hebben:

• Belastingverhogingen: Sanders wil de belastingverlagingen van Trump terugdraaien, het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting herstellen naar 35% en het toptarief voor de inkomstenbelasting verhogen naar 52%. Ook wil hij 0,5% belasting op de handel in aandelen, 0,1% op obligaties en 0,0005% op derivaten.

• Financiële regelgeving: Hij wil de zes grootste Amerikaanse banken (too big to fail) opknippen, gezamenlijk goed voor meer dan $1000 miljard aan vermogen, en de Glass-Steagall Act weer nieuw leven inblazen. Deze wet uit 1933 bracht een splitsing aan tussen de activiteiten van effecteninstellingen en commerciële banken.

• Revolutie in gezondheidszorg: Medicare for All gaat de particuliere zorgverzekering vervangen door een programma dat geheel federaal wordt bekostigd uit 7,5% loonbelasting voor werkgevers en 4% inkomstenbelasting voor werknemers. Ook wil hij lagere prijzen voor medicijnen op recept.

• Federale uitgaven: Een groot pakket aan plannen, onder andere in huisvesting, onderwijs en transport, maar ook de Green New Deal om klimaatverandering aan te pakken. Alleen al de Green Deal zou verdeeld over tien jaar $1600 miljard kosten.

De sectoren die hier direct door worden geraakt, zijn farmacie, gezondheidszorg en banken, aldus Borromeo. Als de nominatie van Sanders uitmondt in een succesvolle gooi naar het presidentschap, nemen het risicomijdende sentiment en de volatiliteit toe, gezien zijn negatieve kijk op grote ondernemingen, zijn aandacht voor financiële regelgeving en zijn restrictieve belastingplannen”, aldus Borromeo.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14625 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht