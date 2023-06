Bert Colijn (ING): ‘Trage daling inflatie’

Terwijl de ECB bijna klaar is met het verhogen van de rente, stijgt de kerninflatie in Nederland nog steeds. Het ECB beleid remt de Nederlandse economie en prijzen weliswaar af, maar voor Nederland is de kans groter dan gemiddeld dat de inflatie trager terugkeert naar 2%. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

De ECB heeft de rente met 0,25%-punt verhoogd. Daarmee komt de depositorente uit op 3,5%, het hoogste niveau sinds 2001. De inflatie is voor de ECB nog steeds te hoog en ook de verwachtingen voor de komende tijd blijven aan de hoge kant. Daardoor is het voor de ECB nog te vroeg om het sein “brandmeester” te geven. Vanuit de Noord-Europese hoek binnen de ECB klonk de afgelopen weken vaak het geluid dat de kosten van het te weinig verkrappen van het beleid groter zijn dan de kosten van het teveel verkrappen. Klare taal, waarmee de ECB-bestuurders uit o.a. Nederland en Duitsland aangaven dat de rente ook na juni nog verhoogd moet worden.

Dus toch nog verdere renteverhogingen van de ECB, ondanks dat de inflatievooruitzichten er voor de korte termijn steeds rooskleuriger uit beginnen te zien. De inflatie in het eurogebied daalde in mei sterker dan verwacht, naar 6,1%. Ook geven steeds minder bedrijven aan dat zij hun prijzen in de komende drie maanden willen verhogen. Dit past bij het huidige beeld van lagere energie- en producentenprijzen, hoge voorraden en een zwakkere vraag vanuit consumenten nu de eurozone economie cijfermatig toch in een zeer milde recessie beland is. Ook geven ECB-bestuurders aan dat het effect van de hogere rente sterk is en dat dit in de komende tijd een groter drukkend effect op de prijzen zal gaan hebben.

Zo lijkt een piek in de ECB-rente wel dichtbij te komen. Wij verwachten dat in juli de rente nog een keer met 0,25%-punt verhoogd wordt en dat de piek dan wel eens bereikt zou kunnen zijn. De grote vraag is dan of daarmee de inflatie in de eurozone inderdaad snel terug naar 2% zal dalen of dat het beleid ondanks de snelle verhogingen van het afgelopen jaar toch te ruim blijkt. Omdat de impact van renteverhogingen onzeker is, weet niemand precies wanneer het genoeg is. Toch is ook de kerninflatie – zijnde inflatie zonder de volatiele energie- en voedselprijzen – al aan het dalen, een teken dat het inderdaad de goede kant op gaat. Voor de ECB is deze maatstaf van inflatie van groot belang om te bepalen of het verstrakken van het beleid beëindigd kan worden.

Wel zijn er qua kerninflatie veel verschillen tussen landen, waarbij Nederland er momenteel bovenuit steekt. Onze kerninflatie is namelijk nog steeds stijgende, en volgens de Europese maatstaf momenteel zelfs 8,2%. Dat steekt schril af bij het eurozonegemiddelde van 5,3%. Er is geen specifieke reden voor de flink hogere kerninflatie, maar het is moeilijk los te zien van het sterke herstel van de Nederlandse economie sinds de pandemie. Inmiddels is de economie weliswaar wat aan het afkoelen, maar de lonen stijgen in Nederland nog steeds veel sterker dan gemiddeld. De loongroei was in Nederland in mei 5,7% en de in mei afgesloten cao’s zelfs 8,2% volgens AWVN, terwijl de laatst beschikbare data voor de eurozone – die is voor het eerste kwartaal – aangaf dat cao-lonen met slechts 4,3% stegen. Op zich is deze sterke loonstijging in Nederland natuurlijk prettig, maarde aanhoudend sterke vraag en stijgende lonen dragen bij aan een economie waarin prijzen relatief sneller verhoogd kunnen worden.

Dat brengt de kans met zich mee dat de renteverhogingen van de ECB de inflatie in Nederland minder snel terug naar 2% brengen dan in andere landen. In dat licht zijn recente uitspraken van DNB-president Klaas Knot zeer begrijpelijk. Hij pleitte bij Buitenhof voor ‘koele hoofden’ bij de sociale partners om te zorgen dat loongroei niet sterk boven de 6-7% uitkomt. Dit vanwege het risico op een loon-prijsspiraal. Ook hamert hij al een tijd op begrotingsdiscipline om de inflatie te beteugelen. Zeker voor Nederland is dit dus relevant. Niemand weet in welke mate de renteverhogingen uiteindelijk inflatie doen afkoelen, maar voor Nederland is de kans groter dan gemiddeld dat de inflatie trager terugkeert naar 2%.

