Bert Colijn (ING): ‘Verkrapping na sterk herstel?’

De inflatie in de eurozone steeg deze maand naar liefst 4,1% en de BBP-groei verraste positief. Al verwacht de ECB dat de inflatie volgend jaar zal dalen, er wordt toch over een verkrapping van het zeer ruime monetaire beleid nagedacht. Wat een zelfvertrouwen in Frankfurt. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Bij de ECB vergadering van gaf Lagarde aan dat de ECB veel vertrouwen heeft in hun analyse van de inflatie voor de komende periode. Daarbij kwam volgens Lagarde zelfs soul searching aan te pas. Zichzelf helemaal teruggevonden stond Lagarde de pers te woord en deelde de conclusie dat de inflatie toch vooral tijdelijk is.

Beleggers zijn daar een stuk minder zeker van, die verwachten inmiddels dat de ECB al eind 2022 de rente zal gaan verhogen. De ECB denkt dat de inflatie langer tijdelijk hoog zal blijven dan eerder gedacht, maar dat deze toch in de loop van volgend jaar weer zal dalen. Mensen die verwachten dat de inflatie nu structureel hoger komt te liggen zullen zeggen dat elk inflatieprobleem eerst tijdelijk is, daarna langer tijdelijk en weer daarna structureel.

Opmerkelijk

Lagarde’s vertrouwen in de ECB analyse is opmerkelijk omdat de inflatiemodellen in het verleden vaak tekort geschoten zijn. Intussen houdt die hogere inflatie dus aan. In oktober steeg de eurozone inflatie van 3,4 naar liefst 4,1%, waarbij de hogere gasprijzen momenteel een belangrijke rol spelen. Energie-inflatie steeg van 17,6 naar 23,5%. Hier is nog niet de volle impact van de hogere gasprijs bij inbegrepen, dus ook de komende maanden zullen energieprijzen nog bijdragen aan een hoge inflatie. Tegelijkertijd is de verwachting van beleggers – en de ECB – dat de energieprijzen zullen gaan dalen komend jaar. Dat president Poetin opdracht gegeven heeft om de Europese gasvoorraden aan te vullen ondersteunt deze verwachting en zorgde prompt voor een daling van de gasprijs van meer dan 10%. Maar niet alleen energieprijzen, ook prijzen van goederen en diensten stijgen de laatste maanden flink.

Prijzen

Goederenprijzen staan onder opwaartse druk door de hogere kosten van grondstoffen en transport. Dit lijkt tot zeker midden 2022 aan te houden. Zo zal de inflatie ook begin 2022 nog flink boven de 2% liggen en komt de vraag steeds meer op of dit voor tweede ronde effecten in de lonen zal gaan zorgen. De ECB houdt de arbeidsmarkt daarom nauwlettend in de gaten de komende tijd. Overigens draait de economie nog steeds goed. De eurozone economie groeide in het derde kwartaal met 2,2% wat beter was dan verwacht. Zo is er van stagflatie absoluut geen sprake op het moment.

Vooral Frankrijk presteerde goed met een groei van liefst 3% en ook Italië deed het sterk met een groei van 2,6%. Zo is de eurozone economie inmiddels nog minder dan een procent verwijderd van het pre-corona BBP niveau. Dat lijkt een goed moment om te beginnen met het afbouwen van het zeer ruime beleid van de ECB. Hierover zal in december waarschijnlijk uitsluitsel komen. Lagarde gaf zelf aan te verwachten dat het einde van PEPP in maart zal komen, maar de vraag blijft wat de ECB zal doen om de klap voor de obligatiemarkt te verzachten.

