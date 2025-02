Besi valt flink tegen (koersdoel)

Besi is met 7,5% gedaald naar 107,50 euro na een teleurstellende kwartaalbericht. Steun ligt op 110 euro.

BE Semiconductor Industries (Besi), een Nederlandse leverancier van chiponderdelen, heeft een onverwachte omzetdaling voorspeld voor het eerste kwartaal van 2025. Dit komt doordat de zwakte in traditionele markten de positieve orders gerelateerd aan kunstmatige intelligentie (AI) niet kan compenseren. De aandelen van Besi daalden met 10%, wat resulteerde in de grootste dagelijkse daling sinds oktober, en het bedrijf bevindt zich aan de onderkant van de Europese STOXX 600-index.

Besi verwacht dat de kwartaalomzet met maximaal 10% zal afnemen ten opzichte van de 153,4 miljoen euro die in het laatste kwartaal van 2024 werd gerapporteerd. Analisten hadden echter gehoopt op een omzetgroei tot 170,2 miljoen euro. Michael Roeg, analist bij Degroof Petercam, merkte op dat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal ver onder de verwachtingen liggen, en de resultaten van het vierde kwartaal waren ook teleurstellend, met boekingen van slechts 121,9 miljoen euro, terwijl analisten 171 miljoen euro hadden geraamd.

CEO Richard Blickman toonde zich voorzichtig optimistisch, met de verwachting dat er een sterk momentum zal zijn in geavanceerde oplossingen voor AI-toepassingen. Dit wordt echter gedeeltelijk tenietgedaan door de aanhoudende zwakte in traditionele markten zoals de auto-, smartphone- en industriële sectoren. Besi verwacht dat het herstel in de reguliere assemblagemarkten pas in de tweede helft van 2025 zal beginnen, afhankelijk van de trends in de eindmarkten en wereldwijde handelsbeperkingen. Beleggers hopen op groeiende orders voor Besi’s hybride bonding-oplossingen, vooral te midden van de stijgende vraag naar AI-technologie.

