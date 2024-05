Beurzen iets lager

De beurzen staan onder lichte druk, omdat de hoop op een snelle daling van de rente door uitspraken van de ECB niet waarschijnlijk is. De AEX staat 0,3% lager op 910,91.

Econoom Tiffany Wilding bij ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, over inflatiecijfer in de VS. Zij stelt dat. hoewel financiële markten opgelucht leken dat de inflatiecijfers geen zorgwekkende stijging lieten zien. “De VS hebben een substantiëlere vertraging in de prijzen van consumptiegoederen nodig, voordat de Federal Reserve een versoepeling van het monetaire beleid overweegt.”

Wilding zegt dat inflatiecijfers niets veranderen aan Pimco’s verwachting dat de Federal Reserve renteverlagingen zal uitstellen totdat er een meer duurzame vertraging van de inflatie is. “Dat betekent dat er in 2024 een mogelijkheid is dat beleidsmakers de rente aanhouden.”

Prosus en ASML staat beide ruim 1% lager. Aegon, Ahold Delhaize en Unilever staat net iets meer dan 0,4% in de plus. Het stelt allemaal niet veel voor.

Amerikaanse futures zijn vrijwel onveranderd beneden het slot van gisteren. Nikkei -0,5%.Shanghai +1,0%. Kennelijk zijn beleggers tevreden over de gepubliceerde cijfers over de Chinese economie: industriële productie +6,7% (verwacht +5,5% en +4,5% in maart); de winkelverkoop was -2,3% in april tegen een verwachting van 3,8% en +3,1% een maand eerder; en de investeringen vaste activa was +4,2% in januari-april tegen +4,5% in januari-maart.

Euro/dollar 1,0862. Brent +0,5% op 83,63 dollar. Brent lijkt op weg naar een nieuwe doorbraak van de weerstand van 90 dollar.

