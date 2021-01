Bitcoin: een steeds serieuzere beleggingsoptie

Cryptovaluta’s worden steeds meer gezien als een serieuze mogelijkheid om monetaire waarde op te slaan en om beleggingsportefeuilles te diversifiëren. Bovendien maken belangrijke innovaties beleggen in cryptovaluta’s een stuk praktischer. De Visie van Dominik Poiger, productmanager VanEck.

In de tweede helft van 2020 kreeg bitcoin steeds meer erkenning als vorm van digitaal goud, een digitale waardeopslag in onzekere tijden. Tussen juli en december is de bitcoinkoers meer dan verdrievoudigd, van $ 9100 per bitcoin naar $ 32.527 (per 4 januari 2021), waarbij de grootste toename in oktober en november plaatsvond. De reden? Toenemende acceptatie onder institutionele beleggers en toenemende beschikbaarheid van deze digitale munt.

In augustus belegde MicroStrategy, een Amerikaans overheidsbedrijf, al zijn bedrijfsreserves in bitcoin. En in oktober stelde PayPal zijn platform beschikbaar voor het kopen en verkopen van bitcoin. Deze gebeurtenissen volgden op de ‘halving’ van bitcoin in mei, een geplande halvering van de miningopbrengsten die ongeveer om de vier jaar plaatsvindt. Een ‘halving’ gaat gewoonlijk gepaard met een koersstijging.

Met het verbreken van het koersrecord van 2017 ($ 19.783) en de grotere acceptatie binnen het financiële ecosysteem, bleek 2020 een baanbrekend jaar voor bitcoin te zijn. De reeks van mijlpalen voor bitcoin kreeg in november een vervolg met de introductie van de VanEck bitcoin strategie, die op de Deutsche Börse Xetra wordt verhandeld. Dit is een van de eerste volledig met onderpand gedekte strategieën voor bitcoin. Bovendien wordt deze strategie beheerd door een gevestigde, wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Daarmee is de introductie van deze strategie een belangrijke doorbraak in de ontwikkeling van deze cryptovaluta, omdat beleggers via deze strategie op een bewezen en gevestigde manier blootstelling kunnen krijgen aan het totaalrendement van bitcoin.

Waardeopslag

De gebeurtenissen in 2020 bouwen voort op de lancering van bitcoin in 2009 en laten zien dat bitcoin in toenemende mate wordt beschouwd als een digitale vorm van goud. De marktkapitalisatie van bitcoin is nog relatief laag en zit momenteel nog net onder de $ 350 miljard. De marktkapitalisatie is echter wel toegenomen ten opzichte van goud, dat momenteel een geschatte marktkapitalisatie heeft van $ 9 biljoen.

Bitcoin wordt niet alleen steeds meer erkend om zijn monetaire waarde, maar wordt ook steeds meer gezien als belegging. Er bestaan verschillende theorieën over de reden waarom bitcoin een aantrekkelijke belegging kan zijn. Niet in de laatste plaats heeft dit te maken met de gestaag toenemende schaarste van bitcoin.

De architectuur van het Bitcoin-netwerk brengt met zich mee dat zijn valuta (‘bitcoin’ met een kleine letter b) in steeds kleinere hoeveelheden wordt uitgegeven, totdat er 21 miljoen in omloop is. Vanaf dat moment wordt er geen nieuwe bitcoin meer uitgegeven. De stock-to-flowratio (het aantal assets in omloop, gedeeld door het aantal dat jaarlijks wordt geproduceerd) van bitcoin is momenteel gestegen tot hetzelfde niveau als dat van goud, een asset die algemeen wordt gezien als een bescherming tegen hoge inflatie. Wanneer het in 2024 tijd is voor de volgende ‘halving’, zal de stock-to-flowratio van bitcoin die van goud ruim passeren. Dit staat in schril contrast met geld: centrale banken hebben de geldvoorraad immers tot ongekende omvang opgevoerd in een poging om economische groei te stimuleren. De verwachting is dat tegelijkertijd de wereldwijde schuld tegen het eind van 2020 is opgelopen naar $ 277 biljoen. Dat is $ 20 biljoen meer dan in 2019 en staat gelijk aan 365% van het bbp.

Beter

In het verleden heeft bitcoin over langere perioden meestal beter gepresteerd dan traditionele beleggingscategorieën. Zo is bitcoin in de vijf jaar tot 30 september 2020 met 122,1% per jaar gestegen, terwijl de S&P 500 Index van Amerikaanse aandelen en de wereldwijde aandelen met respectievelijk 14,1% en 10,5% per jaar stegen. Zelfs goud heeft ondergepresteerd ten opzichte van bitcoin: gemeten naar de spotprijs van goud boekte goud in de genoemde periode een jaarrendement van 10,6%.

Verder gedragen bitcoinkoersen zich tegenwoordig grotendeels onafhankelijk van de koersen van belangrijke beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en goud. Men spreekt dan van een lage correlatie met deze beleggingscategorieën. Dankzij deze eigenschap is blootstelling aan bitcoin een goede manier om een brede beleggingsportefeuille te diversifiëren. Daarbij is het overigens wel van belang om erop te wijzen dat in tijden van extreme marktstress, bijvoorbeeld tijdens een crisis, de correlatie van de bitcoinkoers met de koersen van andere beleggingscategorieën toeneemt. Omdat bitcoin algemeen wordt gezien als een uiterst riskante asset, is het opmerkelijk dat de standaarddeviatie omlaag gaat wanneer bitcoin aan een traditionele portefeuille wordt toegevoegd.

