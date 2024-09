Blackrock: ‘AI heeft breder effect dan alleen techsector’

Strategen van het BlackRock Investment Institute (BII) zien dat de angst voor een recessie in de VS en andere factoren de beurzen nerveus maken. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verwachten ze daarbij dat volatiliteit de kop kan opsteken.

BII blijft evenwel positief, vooral over Amerikaanse aandelen. De focus wordt verlegd, van de Amerikaanse technologiesector naar een bredere reeks winnaars in de verdere uitrol van artificial intelligence (AI). De analisten van BII voorzien namelijk dat de groeiversnelling door AI zich in de komende 12 maanden zal verbreden naar andere sectoren. Hun voorkeur ligt bij kwalitatief hoogwaardige bedrijven met een solide winstgroei en vrije kasstroom in het geval dat volatiliteit oploopt.

Buiten de VS, schroeft BII de voorkeur voor Japanse aandelen wat terug. De druk op bedrijfswinsten door een sterkere yen en enkele gemengde beleidssignalen van de Bank of Japan na een hoger dan verwachte inflatie was hier de reden voor. BII verwacht desondanks dat als gevolg van betere corporate governance het rendement voor aandeelhouders verder stijgt.

BII ziet de Federal Reserve voorlopig de rente niet zo snel verlagen als de beurzen verwachten. Al daalt de inflatie op korte termijn richting de Fed-doelstelling, de hogere inflatieverwachtingen op middellange termijn zullen de mate waarin de Fed de rente kan verlagen beperken, aldus BII. De analisten verwachten dat Amerikaanse kortlopende Treasuries ondermaats presteren. En ze hebben dan ook een voorkeur voor Treasuries met middellange looptijden en kortlopende obligaties uit ontwikkelde markten, zoals Europa.

