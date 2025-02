BlackRock: ‘Europese bedrijfsobligaties gaan profiteren van kapitaalinstroom’

Terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven verlaagt, neemt de druk op beleggers toe om te switchen van cash naar obligaties. De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock verwacht dat een aanzienlijk deel van het kapitaal naar Europese bedrijfsobligaties zal vloeien, waar de rendementen momenteel op meerjarige hoogtepunten staan.

Strategen van BlackRock’s EMEA Fundamental Fixed Income-team geven in hun eerste kwartaaloutlook een toelichting op deze draai naar bedrijfsobligaties, het gunstige klimaat in Europa voor deze beleggingscategorie, en wat de vraag naar vastrentende producten specifiek stimuleert. De voornaamste conclusies zijn:

Van cash naar bedrijfsobligaties

Beleggers kunnen hun spaargeld aan het werk zetten door hun allocatie naar vastrentende waarden te verhogen. Zo profiteren ze van de hogere rendementen en een solide en voorspelbare inkomstenstroom die een gediversifieerde portefeuille van goed geselecteerde bedrijfsobligaties biedt.

Gunstige omgeving bedrijfsobligaties

De spreads bevinden zich aan de krappe kant van de normale bandbreedte, terwijl de effectieve rendementen (yields) aantrekkelijk blijven. De fundamenten zien er naar de mening van de strategen gezond uit. Ze verwachten solide bedrijfsresultaten en dat de gunstige marktomstandigheden de komende 12 maanden aanhouden.

Strategieën in het vizier

Met het oog op de renteverlagingen die in het verschiet liggen, is dit is een goed moment om hogere rendementen vast te leggen via beleggingen in bedrijfsobligaties. Volgens de strategen kunnen beleggers dit het beste doen met actieve, gediversifieerde en flexibele strategieën, die hogere rendementen combineren met een risicobewuste aanpak.

