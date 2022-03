BlackRock: Kies voor inflatie linked obligaties

Staatsobligaties uit ontwikkelde landen zijn in deze markt geen effectief middel voor portefeuillediversificatie. BlackRock geeft momenteel dan ook de voorkeur aan inflatie-gelinkte (staats)obligaties, en vooral aan aandelen, meent de vermogensbeheerder.

“De ervaring leert dat staatsobligaties minder kansen voor diversificatie bieden in een periode van aanbod-gedreven inflatie, laat staan in combinatie met een conflict als de oorlog in Oekraïne”, aldus BlackRock. “We blijven onderwogen in nominale staatsobligaties uit ontwikkelde landen, maar zien nog wel kansen in Amerikaanse en Chinese inflatie-gelinkte staatsobligaties.”

Maar de absolute voorkeur van BlackRock, boven staats- en bedrijfsobligaties, gaat uit naar aandelen. “Daarmee bereiden we ons voor op een compleet nieuw marktregime: beleggers willen meer compensatie of meer termijnpremies voor het vasthouden van staatsobligaties. Bovendien verwachten we op de middellange termijn hogere inflatie dan de markt inprijst.”

