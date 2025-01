Blackrock: ‘Koopkansen aandelen Europa en internationale grondstoffensector’

De waarderingskloof tussen de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten begint te dichten, signaleert BlackRock. De Amerikaanse vermogensbeheerder ziet vooral koopkansen ontstaan in Europa en de grondstoffensector. Dit is een van de conclusies die de aandelenstrategen van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, trekken in hun eerste Stock Market Monitor-kwartaalupdate van 2025.

Helen Jewell, Chief Investment Officer voor Europa, Midden-Oosten en Afrika van BlackRocks Fundamental Equities-team, wijst in de update op drie belangrijke thema’s voor de aandelenmarkten dit jaar: gezonde winstontwikkeling, aanhoudende megatrends en inlopende waarderingen.

De beleggers van BlackRock gaan ervan uit dat het economische klimaat een pijler blijft onder de winstgroei en marges. ‘Er is voldoende upside voor aandelen’, verwoordt Jewell het algemene beeld.

Winstontwikkeling

De wereldwijde bedrijfswinsten zullen in 2025 naar verwachting met 12% stijgen. Dit is inclusief een verwachte stijging van 14% in de VS. Maar ook in Europa ziet het er goed uit met een verwachte groei van 8%. De winstmarges stijgen sinds de pandemie weer gestaag.

Toch denkt Jewell dat er zich de komende maanden grote verschillen gaan aftekenen tussen en binnen sectoren. “De productie is zowel in de VS als in Europa gekrompen en de autosector heeft het moeilijk en de overgang naar elektrisch rijden verloopt moeizaam. Dit vergroot de kloof tussen winnaars en verliezers”, aldus Jewell.

Megakrachten

Er gaat veel kapitaal naar de AI-race en de energietransitie. Deze aanzienlijke publieke en private uitgaven jagen de economische groei aan en zorgt voor een verschuiving in het bedrijfsleven, wat leidt tot een grotere kloof binnen sectoren.

BlackRock ziet dat de AI-gerelateerde vraag leidt tot een enorme winstgroei in delen van de halfgeleiderindustrie, terwijl chipfabrikanten voor consumententechnologie achterblijven door aanbodoverschotten die ontstaan zijn gedurende de covid-crisis. Gelijktijdig hebben productiebedrijven die kunnen profiteren van uitgaven die de energietransitie moeten aanjagen een hoge vlucht genomen. Meer cyclische bedrijven kampen daarentegen met forse tegenwind.

Internationale koopjes?

‘Wij denken dat een andere bron van waarde te vinden is in bedrijven waarvan de aandelen tegen een regionale korting verhandeld worden, maar die wel wereldwijde activiteiten en inkomstenstromen hebben’, vervolgt Jewell in haar toelichting.

Kansen ziet BlackRock in dit opzicht in Europa, waar Europese aandelen worden verhandeld met een korting van 40% ten opzichte van Amerikaanse aandelen, maar doorgaans meer dan 60% van hun inkomsten buiten Europa verdienen. Ook wereldwijde grondstoffenbedrijven bieden goedkope blootstelling aan de thema’s AI en energietransitie. De cruciale rol die koper en andere metalen innemen in de energietransitie en de bouw van datacenters wordt dikwijls nog niet weerspiegeld in de koersen.

