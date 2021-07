BlackRock over duurzaam: ‘Overheid bepaalt, particulieren geven invulling’

Hoewel overheden de verantwoordelijkheid dragen om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te voldoen, is het de particuliere sector die de sleutel in handen heeft om dat mogelijk te maken.

Beleggers en vermogensbeheerders moeten de SDG’s als raamwerk gebruiken voor hun duurzame strategieën. Dat schrijft vermogensbeheerder BlackRock in het rapport “Sustainable Investing: Integrating the UN SDGs in Investments”, te vinden in de bijlage van deze e-mail. Naarmate overheden meer regels instellen om de SDG-doelstellingen te halen, wordt een ESG-management waarin die SDG’s geïmplementeerd zijn steeds relevanter voor het succes van een beleggingsstrategie.

Uit het onderzoek van BlackRock blijkt dat er een grote overlap is tussen de SDG’s van de VN en bedrijfsindicatoren die van belang zijn voor de financiële prestaties op de lange termijn. BlackRock hield 980 financieel relevante duurzaamheidsindicatoren van de Sustainability Accounting Standards Board naast de 242 wereldwijde indicatoren van de SDG’s en zag een overlap van maar liefst 70%. De SDG’s kunnen niet alleen gebruikt worden om beleggingsstrategieën af te stellen op duurzame doelstellingen of richtlijnen, maar ook om de bijbehorende risico’s en kansen op te nemen in een bredere ESG-integratiestrategie, aldus de vermogensbeheerder.

Carole Crozat, Head of Fundamental Research bij BlackRock Sustainable Investing: “Als beleggers met behulp van het SDG-frame ESG-risico’s nog beter kunnen integreren in hun beleggingsportefeuilles, kan dat aanzienlijk bijdragen aan het halen van de SDG’s en de totale bijdrage van de particuliere sector drastisch vergroten, veel meer dan alleen via impactbeleggingen.”

