BlackRock: Rente op Amerikaanse Treasuries is onterecht laag

In de race om economisch herstel is de VS haar koppositie kwijt. Europa en andere ontwikkelde markten hebben dat stokje overgenomen.

Het herstel in opkomende markten blijft achter, daar heeft de deltavariant, vertraging in vaccinatieprogramma’s en de dreiging van nieuwe lockdowns er flink ingehakt. Van de grote wereldeconomieën heeft alleen China de groeivoorspellingen van voor de pandemie weten te overtreffen, maar ook daar kreeg de economie een harde klap na nieuwe corona-uitbraken. Vermogensbeheerder BlackRock blijft daarom tactisch overwogen in Europese aandelen en heeft de positie in EM aandelen en obligaties bijgesteld naar neutraal, blijkt uit het wekelijks marktcommentaar van het BlackRock Investment Institute.

Het snelle herstel in Amerika en Europa, en de volatiliteit die dat bracht in groei- en inflatiecijfers, heeft ervoor gezorgd dat aandelenkoersen de pan uit rezen en de rente op Amerikaanse staatsobligaties juist in elkaar zakte. Dat die rente nog steeds zo laag is, is ten onrechte, zeggen de experts van BlackRock, zeker nu het herstel aanhoudt. Grote centrale banken reageren trager op stijgende inflatie, aldus de vermogensbeheerder, waardoor de nominale rentes laag blijven en de reële rente negatief. Daarom is BlackRock pro-risico en momenteel onderwogen in staatsobligaties.

