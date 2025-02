BlackRock verhoogt weging Europese aandelen

BlackRock ziet verschillende katalysatoren die de achtergebleven waarderingen van Europese aandelen een boost kunnen geven. De Amerikaanse vermogensbeheerder verhoogt daarom de adviesweging van ‘onderwogen’ naar ‘neutraal’.

Dit schrijven de strategen van het BlackRock Investment Institute (BII) in hun Weekly commentary. Ze wijzen erop dat Europese aandelen het sinds de start van 2025 beter doen dan Amerikaanse. Toch denken ze dat de VS de koppositie weer zullen overnemen en blijven dus ‘overwogen’ Amerikaanse aandelen.

Europa kan een deel van de kloof dichten, vooral omdat veel slecht nieuws al is ingeprijsd, zegt de Nederlandse chief investment strategist Roelof Salomons in een toelichting. “Een marginale verandering in positieve richting is dan de katalysator die koersen laat stijgen.”

De-escalatie van de oorlog in Oekraïne en minder afhankelijkheid van Russisch gas is volgens Salomons een mogelijke katalysator. “Lagere gasprijzen kunnen de groei stimuleren en de inflatie drukken, dat maakt het vervolgens voor de ECB gemakkelijker om de rente verder te verlagen.”

Nu de VS Europa niet meer zien als primaire veiligheidsprioriteit, dringt door dat de defensie-uitgaven hier omhoog moeten. De strateeg ziet ook dit positief: “Normaliter leidt een gevoel van urgentie op het continent tot actie.” Verder kan de verkiezingsuitslag in Duitsland een katalysator blijken als een nieuwe regering snel overgaat tot actie en de grootste economie van Europa zo de nodige impuls geeft.

Salomons plaatst ook enkele kanttekeningen. “Voor Europa is het inlopen, niet inhalen. Een 40% discount versus de VS was te veel van het goede.” Hij wijst daarnaast op de structurele problemen van Europa: “Van achterblijvende concurrentiekracht tot mogelijke Amerikaanse tarieven – wat een deel van de forse waarderingskorting rechtvaardigt.”

Langlopende Amerikaanse staatsobligaties werden al ‘onderwogen’, maar de BII-strategen schroeven het portefeuillegewicht van deze categorie nog verder terug. Salomons: “Markten hebben de visie van hogere rente omarmd, maar de consensus onderschat volgens mij nog steeds de termijnpremie, de compensatie voor het aanhouden van langlopende obligaties.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht