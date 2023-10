BlackRock: ‘Verwachtingen Amerikaanse aandelen te rooskleurig’

Amerikaanse bedrijfswinsten stagneren, net als de economie. Hoewel de markt iets zal herstellen met de publicatie van de derdekwartaalcijfers in het verschiet, blijft BlackRock waakzaam. “Bedrijven over de gehele linie raken gewend aan meer volatiliteit, maar de koersen weerspiegelen de verwachte macroschade nog niet. “Wij blijven selectief en benutten de megakrachten”, aldus BlackRock Investment Institute.

De hoop op langverwacht economisch herstel maskeert de stagnerend groei. “Ook komt de bescheiden winstgroei niet overeen met het verhaal van een veerkrachtige economie”, stelt het BlackRock Investment Institute. De markt lijkt vooral te willen weten of de winstverwachtingen worden overtroffen en daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat beleggers al blij zijn als bedrijven aan de geuite lage winstverwachtingen Voldoen. De consensus aast op een winstgroei van circa 10% voor de S&P 500 in het komend jaar. Maar de experts van het BlackRock Investment Institute zijn minder enthousiast. “Ongeveer de helft van de verwachte winstgroei wordt gegenereerd door of is gelinkt aan giga caps, volgens dataverschaffer LSEG, en AI is als megakracht sterk vertegenwoordigd. Als je dit buiten beschouwing laat, zijn de winstverwachtingen voor de beursfondsen helemaal niet zo rooskleurig”, aldus het BlackRock Investment Institute.

“Het huidige macro-economisch klimaat is ongunstig om posities aan te houden in een breed scala van aandelen. De hoge rente en stagnerende groei wegen zwaar op de markt, maar dat aandelen uit de gratie raken, is bewijs dat beleggers zich aanpassen aan de macro-economische realiteit. De stagnatie is volgens BlackRock Investment Institute een beetje aan de aandacht van de markt ontsnapt omdat consumentenbestedingen, werkgelegenheid en het bbp op peil zijn gebleven. “Maar omdat de Fed in haar strijd tegen inflatie, de beleidsrente hoog houdt, zet de stagnatie gewoon door.”

Inflatie in achtbaan

“We verwachten dat de inflatie in een soort achtbaan terechtkomt. Dit brengt risico’s voor de winstmarges van bedrijven met zich mee”, stellen de experts van het BlackRock Investment Institute. De mismatch in uitgaven aan goederen en diensten die is ontstaan gedurende coronacrisis is bijna verdwenen en daardoor neemt de inflatie af. Dit kan een rem zetten op de inkomsten van bedrijven, omdat het prijszettingsvermogen hierdoor afneemt. Door de krimpende beroepsbevolking is het tempo waarin de economie kan groeien zonder de inflatie op te stoken lager dan normaal. De arbeidsmarkt blijft krap, “als de banengroei op stoom blijft, zullen de marges lijden onder de loondruk.”, weet het BlackRock Investment Institute. “We denken dat de Fed zal vasthouden aan haar huidige beleid vanwege de angst in de markt dat inflatie de kop opsteekt. De lastendruk voor bedrijven wordt zwaarder vanwege de hoge rente. Markten schatten de druk op de winstmarges te laag in, ook al is die nog niet voelbaar. Dankzij tech-bedrijven zijn de gemiddelde marges in het bedrijfsleven overeind gebleven en de kapitaalbuffers die bedrijven hebben aangehouden verzachten nu de klap van de hogere rentelasten.”

De koersen van Amerikaanse aandelen zijn nog steeds hoog. “Rekening houdend met de hogere yield, brengen obligaties momenteel meer geld in het laatje dan aandelen. We blijven over de gehele linie de komende 6 tot 12 maanden dus tactisch onderwogen in aandelen”, laten de experts weten.

