Blockchaintechno kan ontwrichting oplossen

De blockchaintechnologie kan een onmisbare rol spelen in het herstellen van de efficiëntie van ontwrichte toeleveringsketens die de wereldeconomie parten spelen. Dat zegt Erik Swords, portfoliomanager bij Newton IM, onderdeel van BNY Mellon IM.

De verstoring in de toeleveringsketen wordt als voornaamste schuldige aangewezen van tekorten in de supermarkten, het ontbreken van belangrijke producten in restaurants en stijgende prijzen in veel van ‘s werelds grootste economieën. Een deel van het probleem is de stijging van de kosten van zeecontainers: De Asia North America Regions All Container Price Index is sinds het begin van het jaar meer dan verdubbeld. Nu het vakantieseizoen in Europa en Noord-Amerika nadert, zet de logistieke sector zich schrap voor een piek in de vraag en verdere onrust.

Swords ziet dat blockchaintechnologie kenmerken bezit de transparantie van en interoperabiliteit tussen ondernemingen bevorderen. Swords neemt als voorbeeld de blauwe bes. Producenten hebben slechts een korte tijd om het fruit te leveren – de bes dient niet langer dan 42 dagen opgeslagen te worden op een temperatuur van 0 tot 1 graden. Momenten dat het buiten deze parameters treedt, verhogen de kans op rottend of zuur fruit en daarmee dus ook de kans op voedselverspilling.

Besjes en blockchain

Een samenwerking tussen een bessenproducent en een blockchain-techprovider resulteert in een optimalisatie van de levering en daarmee de kwaliteit van het fruit. De bessen worden constant gemonitord door vocht- en temperatuursensoren. In het geval zich een probleem voordoet met de koeling van een transportvoertuig wordt er uitgeweken naar een dichterbij gelegen supermarkt zodat de het fruit vers en eetbaar kan worden aangeboden.

Het bovenstaande is slechts een klein voorbeeld van blockchaintechnologie die zijn weg naar de ‘echt wereld’ vindt. Zo speelt blockchain ook een rol bij het ondersteunen van duurzaamheid – vooral waar consumenten duidelijkheid willen over de oorsprong en herkomst van de goederen die ze kopen.

Swords merkt op dat na jaren van bemoedigende ontwikkelingen, de markt op de lange termijn economische kansen biedt met een totale waarde van 3000 miljard dollar. “We vertrouwen erop de markt verder volwassen zal worden en breder zal worden geaccepteerd en gebruikt.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16620 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht