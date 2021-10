BMO GAM pessimistisch over slagingskans van 5 klimaatdoelen bij COP26

Een belangrijk verschil tussen de naderende COP26 in Glasgow en eerdere klimaatconferenties? Deze klimaattop richt zich niet alleen op regeringen, maar ook op niet-overheidsactoren, steden, regio’s en provincies, het bedrijfsleven en beleggers. Vermogensbeheerder BMO GAM waagt zich in het rapport ‘Good COP or Bad COP?: What to look out for from the COP26 Climate Conference’, aan enkele voorspellingen over de slagingskansen van de doelstellingen op de klimaatconferentie.

Het dichten van het ‘1,5 graden gat’

De ‘emissiekloof’ tussen de doelstellingen van landen en de reducties die volgens wetenschappers nodig zijn om de temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius te beperken, is groot. Alle ogen zijn nu gericht op grote vervuilers China en India, weet duurzaamheidsanalist Vicky Bakhshi van BMO GAM. “Onderhandelaars hopen dat China het voornemen om in 2060 klimaatneutraal te zijn, aanscherpt.”

Voer voor discussie is ook de zogenaamde ‘artikel 6 clausule’ uit het Parijsakkoord die de handel in emissierechten mogelijk maakt, verwacht Bakhshi. “Dit stelt landen die tegen hoge kosten oplopen bij het terugdringen van hun CO2-uitstoot, in staat handel te drijven met landen die dat goedkoper kunnen. In theorie wordt hierdoor het bereiken van ‘netto nul’ economisch efficiënter. Maar in de praktijk blijkt dat men bang is dat het ontbreekt aan geloofwaardigheid en transparantie. Tijdens COP26 zal een nieuwe poging worden ondernomen om deze obstakels weg te nemen.”

Voorspelling: Enige toename van ambitie waarschijnlijk, maar toezeggingen zullen ver achterblijven bij wat nodig is om de kloof te dichten

De geleidelijke stopzetting van kolengestookte elektriciteitscentrales

Inmiddels staan 41 landen achter de ‘Powering Past Coal Alliance’, die een volledige uitfasering van energie uit kolencentrales in 2030 voor ontwikkelde landen, en tegen 2050 voor opkomende economieën nastreeft. Volgens Bakhshi blijft dit voor China en India echter moeilijk. “In september kondigde president Xi Jinping aan dat China niet langer kolengestookte energieprojecten in het buitenland zal financieren. Hij repte echter met geen woord over zijn eigen land. Steenkool blijft daarom een zeer belangrijk aandachtsgebied en onderhandelaars zullen sterk aandringen op verdere vooruitgang.”

Voorspelling: Enkele nieuwe landen zullen zich aansluiten bij de alliantie, maar de weg naar een wereldwijd akkoord is nog lang.

100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering realiseren

In 2009 beloofden rijke landen om van 2018 tot en met 2025 jaarlijks 100 miljard dollar vrij te maken voor de energietransitie in arme landen. Dat bedrag is nog niet gehaald maar er worden tijdens de top in Glasgow al nieuwe onderhandelingen gestart over hoeveel er zal moeten worden overgemaakt na 2025, denkt Bakhshi. Zij schat dat voor ontwikkelingslanden de kosten om zich aan te passen aan de klimaatverandering tegen 2030 zijn opgelopen tot 140 à 300 miljard dollar per jaar, en de transitie naar schone energie loopt in de duizenden miljarden. Hoewel een groot deel van die kosten door de private sector moet worden opgehoest, zullen ook overheden in de buidel moeten tasten. En ontwikkelingslanden zullen vaker hun hand ophouden naarmate de kosten stijgen.”

Voorspelling: Goede kans op resultaten, maar toekomstige toezeggingen blijven een netelige kwestie

Alle nieuwe auto’s emissievrij tegen 2040

Tegen 2030 moet volgens het Internationaal Energieagentschap 60% van de nieuwe auto’s elektrisch aangedreven zijn om de 1,5°C-doelstelling te halen. Bakhshi: “Eerder dit jaar bleek echter uit een analyse van het 2° Investing Initiative dat op basis van de huidige strategieën van de auto-industrie slechts 4% van de wereldwijde autoverkopen in 2025 elektrisch zal zijn en 8% hybride. Helaas is er nauwelijks ruimte voor harde afspraken op wereldniveau.”

Voorspelling: Op nationaal niveau zijn al stappen gezet, maar weinig kans op internationale consensus

Het verlies aan bomen en biodiversiteit tegen 2030 een halt toeroepen en ombuigen

Ontbossing moet veel eerder worden stogezet. Volgens Bakhshi zal op de COP15 – het biodiversiteitsequivalent van de klimaatconferentie – de nadruk komen te liggen op het vermijden van onbedoelde negatieve neveneffecten op de biodiversiteit in de strijd om de uitstoot van broeikassen te reduceren.

Voorspelling: Goede vooruitzichten voor afspraken op hoog niveau, maar er blijven waarschijnlijk vragen over de uitvoering

De race naar nul – steden, regio’s, bedrijfsleven en beleggers moeten sneller in actie komen

Op dit punt is er volgens Bakhshi in aanloop naar COP26 al wat succes geboekt. “Inmiddels hebben meer dan 3000 bedrijven en meer dan 170 vermogensbeheerders zich aangesloten bij de “Race to Zero”-campagne van de VN. Deze partijen, waaronder BMO GAM, hebben beloofd tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Op en rond de COP26 verwacht ik nog meer aankondigingen.”

Voorspelling: Aanzienlijke toezeggingen van de private sector zullen helpen om druk uit te oefenen op regeringen

