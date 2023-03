Bond is back

Voor het eerst in meer dan tien jaar loont het weer om zowel krediet- als renterisico te nemen. Volgens Ben Lord en Matthew Russell, fondsmanagers bij M&G, maken investmentgrade-obligaties een comeback.

Bedrijfsobligaties hebben de tijd van negatieve rentes eindelijk achter zich gelaten, zien Lord en Russell. Na acht jaar in de min bevinden de yields op bedrijfsobligaties zich nu weer volledig in de plus.

Mocht het tot een recessie komen, dan staan investmentgrade-bedrijfsobligaties er goed voor, aldus de experts. “Bedrijven lijken zwaar weer in te calculeren, dus we gaan ervan uit dat het aantal wanbetalingen laag blijft. De spreads zijn de afgelopen weken dan wel iets krapper geworden, maar daar liggen we niet wakker van. Zeker in de BBB-klasse liggen mooie kansen voor beleggers die default-risico durven te nemen.”

Volgens Lord en Russell blijft het een beetje gissen waar we ons precies bevinden in de conjunctuurcyclus, maar alles wijst erop dat we een periode ingaan van tragere economische groei. “Een goed moment voor beleggers om de volgende obligatiestap te zetten en high yield in te ruilen voor investment grade. In deze laagconjunctuurfase kan het bovendien lonen om in te zetten op assets met een langere looptijd.”

De experts stellen dat de risicovrije rente na een kleine terugval in 2020 helemaal terug is van weggeweest, wat ook positief is voor investment grade: mocht de recessie zwaarder uitvallen dan verwacht, dan biedt de risicovrije rente momenteel een fijne buffer.

Een sector waar Lord en Russel specifiek naar kijken, zijn financials, en dan met name banken. “Die zijn op dit moment een stuk beter gewapend tegen een recessie dan in 2008, en profiteren van de hogere rentes door de marges hoog te houden tussen de leentarieven en de depositorente. Bovendien zijn bankobligaties relatief goedkoop in vergelijking met andere sectoren, omdat ze in 2022 massaal van de hand werden gedaan.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

