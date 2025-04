Britse pond heeft beter gepresteerd dan de Amerikaanse dollar

Sinds 13 januari heeft het Britse pond beter gepresteerd dan de Amerikaanse dollar. Maar het heeft het iets minder goed gedaan ten opzichte van de euro. Renteverschillen kunnen zich opnieuw laten gelden als drijvende kracht. Dit kan leiden tot een groter herstel van de dollar en wat zwakte van de EUR/GBP. Daarnaast verwachten we economische zwakte in de eurozone in 2025. In 2026 voorzien we dat een sterkere economie in de eurozone de euro zal steunen ten opzichte van het Britse pond en dat de dollar in het algemeen kan verzwakken. De Visie van de valutadeskundigen van ABN Amro.

Sinds 13 januari, vlak voordat Trump president werd, is de Amerikaanse dollar gemiddeld met 9% in waarde gedaald ten opzichte van andere valuta’s. Het Britse pond heeft relatief sterk geprofiteerd van deze daling. Het pond is met meer dan 10% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hier zijn verschillende redenen voor:

De VS heeft slechts een importtarief van 10% ingesteld op goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Dit komt omdat de VS een overschot heeft in zowel goederen als diensten met het VK. Dit tarief is lager dan de tarieven waarmee andere landen worden bedreigd, wat het pond helpt.

In het VK groeien de lonen en de inflatie sneller dan in andere landen. Dit beperkt de mogelijkheden van de Bank of England om het monetaire beleid te versoepelen.

De reputatie van het VK is verbeterd, omdat het meer verantwoordelijkheid lijkt te nemen in mondiale aangelegenheden.

Het Britse pond heeft het echter minder goed gedaan dan de euro. De euro is gesteund door de begrotingsplannen van Duitsland om de economie te stimuleren, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de Duitse rente.

Speculatieve beleggers hebben het Britse pond gekocht, maar deze posities zijn gematigd (zie grafiek rechtsonder).

Op de optiemarkt is er een sterke voorkeur voor bescherming tegen een stijgend pond in vergelijking met de Amerikaanse dollar.

Update prognoses voor Britse pond

Het Britse pond gedraagt zich om verschillende redenen anders dan andere valuta:

Het Britse pond is beter bestand tegen handelsoorlog met de VS, omdat de Britse economie niet zo afhankelijk is van de export naar de VS. De VS heeft een overschot in goederen en diensten met het VK.

Wij verwachten dat de Bank of England de rente meer zal verlagen dan de Federal Reserve (Fed), maar minder dan de Europese Centrale Bank (ECB). Wij denken dat de ECB eind 2025 klaar is met renteverlagingen, terwijl de Bank of England doorgaat tot begin 2026. Wij gaan ervan uit dat de Fed de rente in 2025 ongewijzigd zal houden, maar in de tweede helft van 2026 de rente zal verlagen. Onze prognoses voor de ECB en Bank of England komen overeen met wat de financiële markten momenteel inprijzen, maar wij verwachten dat de Fed in 2025 voorzichtiger zal zijn dan anderen verwachten.

De langetermijntrend voor het pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar (GBP/USD) is positief als de wisselkoers boven 1,2850 blijft. De trend voor de euro ten opzichte van het pond (EUR/GBP) verschuift van negatief naar neutraal en kan positief worden als de wisselkoers boven 0,8400 blijft.

Sterling presteert vaak slechter dan de dollar en euro in tijden van marktonzekerheid, zoals de periode na ‘US Liberation Day’.

Gezien al deze factoren verwachten we dat het pond zal verzwakken ten opzichte van de dollar, maar iets beter zal presteren ten opzichte van de euro. We denken dat er een groot risico is dat renteverschillen (zie grafiek linksboven) zich op korte termijn opnieuw laten gelden als drijvende kracht. Dit zal leiden tot een groter herstel van de dollar en een iets lagere koers van EUR/GBP. Daarnaast verwachten we economische zwakte in de eurozone in 2025. Wij denken dat de langetermijntrend voor GBP/USD positief zal blijven. In 2026 verwachten we dat een sterkere economie in de eurozone de euro zal steunen ten opzichte van het pond sterling, terwijl de dollar over het algemeen kan verzwakken. Onze bijgewerkte prognoses weerspiegelen deze verwachtingen.

