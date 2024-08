Bullmarkt obligaties en stijgende schulden

Terwijl de bullmarkt in obligaties aanhoudt, wordt de hoogte van staatsschulden in toenemende mate een factor van betekenis, zegt Robert Tipp, Chief Investment Strategist van PGIM Fixed Income.

Rendementen zullen niet worden gedreven door renteverlagingen, maar simpelweg door het oogsten van de yield zelf. “Voor degenen die op zoek zijn naar een snelle daling van de marktrentes (en dus hogere obligatiekoersen), zal dit een teleurstellende markt zijn.

Zelfs met de waarschijnlijke renteverlagingen in het vooruitzicht zouden de lange obligatierentes rond de huidige niveaus moeten blijven. Dit komt omdat de markt al een behoorlijke hoeveelheid renteverlagingen heeft ingeprijsd. Daarnaast staat soepel begrotingsbeleid, en de daarmee gepaard gaande uitgiftestroom van staatsobligaties, een aanzienlijke en aanhoudende daling van de lange rentes in de weg.”

Schokdempers

Behalve het niveau van de yield, blijven ook de strategische argumenten om in obligaties te beleggen sterk. Dit vanwege de waarderingen ten opzichte van aandelen en cash en hun potentieel om op dit punt in de marktcyclus als schokdempers te fungeren.

“De defensieve kenmerken van obligaties op dit punt in de cyclus zijn opvallend. Als aandelen een scherpe correctie ondergaan terwijl de Fed de rente op het huidige peil houdt of verlaagt, dan fungeren obligaties historisch gezien als solide schokdempers in de portefeuilles van beleggers.”

Hoe positief Tipp ook is over de langetermijnvooruitzichten voor obligaties – en over de mogelijkheid om waarde toe te voegen in deze volatiele tijden – de korte termijn is een lastiger verhaal. “De zomer is berucht om lagere liquiditeit en buitenproportionele reacties op schokken, zoals zorgen over de schulden van eurozonelanden of de VS.”

Hoge overheidsschulden nieuwe norm

De strateeg zegt dat overheidsschulden sinds de coronacrisis in toenemende mate een factor van betekenis worden. “Wanneer beleggers optimistisch zijn over afnemende inflatie en renteverlagingen, lijken ze zich geen zorgen te maken over schuldenlasten, tekorten en de hoeveelheid staatsobligaties die wordt uitgegeven. Maar feit is dat de schuldenberg van landen als de VS en Frankrijk toenemen naarmate de stimuleringsmaatregelen tijdens crises bovenop de toch al aanhoudend hoge tekorten worden gestapeld.”

“Het resultaat: de schuldenlast van de VS en Frankrijk is gestegen tot hetzelfde zorgwekkende niveau als dat van Italië en Griekenland in 2006. Ondertussen zijn de Italiaanse en Griekse schuldniveaus aanzienlijk gestegen. Met andere woorden, de 90%+ schuldenzone (schuld als percentage van het bbp) is van een zeldzaamheid onder ontwikkelde landen meer een norm geworden.”

Kwetsbaar

De impact van deze hogere schuldenlast is tweeledig, vervolgt Tipp. “Ten eerste maakt het de markten kwetsbaar voor vlagen van volatiliteit, met de Franse vervroegde verkiezingen van de afgelopen weken als treffend voorbeeld van een yield-stijging die werd veroorzaakt door begrotingszorgen. Ten tweede, en misschien nog belangrijker, leidt een hogere schuldenlast tot een chronische stijging van de gemiddelde langetermijnkosten.”

Omdat overheidsschulden er sinds covid steeds meer toe doen, besluit Tipp dat “staatsobligatierentes ten opzichte van swaps sterk beïnvloed zullen blijven

door hoe de schuldenlast zich ontwikkeld, wat zowel risico’s als kansen creëert voor obligatiebeleggers”.

