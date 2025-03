Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘BYD is klaar om op te trekken terwijl Tesla’s motor hapert’

De Chinese autofabrikant BYD, die sinds 2022 alleen nog maar elektrische auto’s maakt, boekte in 2024 voor het eerst meer omzet dan concurrent Tesla: $107 miljard om $98 miljard. De winst bleef met $5,5 miljard nog achter bij de $7,1 miljard van Tesla, maar met een aantal recente innovaties lijkt de Chinese marktleider helemaal klaar om ook wereldwijd de strijd met Tesla en andere merken aan te gaan. BYD verwacht in 2025 tussen de 5 en 6 miljoen auto’s te verkopen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Vorige maand introduceerde BYD God’s Eye, een nieuw, zelfontwikkeld softwarepakket om autonoom rijden mogelijk te maken. Vorige week volgde de aankondiging dat het bedrijf in staat is om auto’s voortaan binnen vijf minuten op te laden voor een afstand van 1.000 kilometer. Als klap op de vuurpijl showden de Chinezen gisteren het nieuwe model Qin L, een directe concurrent voor de Tesla Model 3, maar voor de helft van de prijs. De zelfsturende software is daarbij inbegrepen.

Welke landen helpen BYD aan meer export?

“Zonder importheffingen zullen de Chinese automerken ons vermorzelen.” Die profetische woorden sprak Elon Musk ruim een jaar geleden. Het lijkt er sterk op dat hij gelijk krijgt. De auto’s van BYD zijn technisch hoogwaardig en doen wat betreft kwaliteit voor niemand onder. De vraag is welke landen bereid zijn om BYD aan meer export te helpen.

Rusland, Mexico, Verenigde Arabische Emiraten, België en Brazilië zijn de landen waar relatief gezien de meeste Chinese auto’s rijden, gevolgd door Saudi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Consumenten die goedkoper van A naar B willen zullen snel bij een Chinese fabrikant uitkomen, tenzij de importheffingen in navolging van de VS worden opgetrokken tot 100%.

Aangezien auto’s steeds meer technologische snufjes bevatten, neemt het besturingssysteem een steeds belangrijkere plaats in. In China maakt HarmonyOS een stevige opmars ten opzichte van Google’s Android en Apple’s iOS. Het lijkt echter uitgesloten dat een Chinees besturingssysteem vaste voet aan de grond krijgt in het Westen. Om Europa te veroveren zal het daarom neerkomen op samenwerkingen met lokale partijen. Duitsland zou voor BYD de grootste trofee zijn.

BYD loopt ook in op beurswaarde

Op de beurs heeft BYD nog een enorme achterstand op Tesla. Ondanks een koersdaling van bijna 40% dit jaar blijft het bedrijf van Elon Musk met $800 miljard nog ruim vijf keer hoger gewaardeerd dan de $157 miljard van BYD. Nu de auto’s technisch gezien niet veel meer van elkaar verschillen, BYD eenzelfde omzet boekt en ook de winst van Tesla nadert, is het moeilijk voor te stellen dat het gat in beurswaarde in 2025 niet kleiner zal worden.

