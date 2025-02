Carmignac blijft weg van junkfood (Slim)

Na de feestdagen hebben velen zich voorgenomen om gezonder te leven in het nieuwe jaar. Slecht nieuws voor de makers van junkfood, een sector die het toch al minder goed doet de laatste tijd, zegt beleggingsstrateeg Kevin Thozet van vermogensbeheerder Carmignac.

Thozet stelt dat de aandelenkoersen van bedrijven zoals Coca-Cola, Hershey, Mondelez, Pepsi en Kraft Heinz de laatste tijd met 10 tot 20% gedaald zijn.[ Europese tegenhangers zoals Unilever en Nestlé doen het beter door zich meer te richten op hygiëne, persoonlijke verzorging en huisdiervoeding.

Strengere regels voor voedingssector

Tegenwoordig maakt ultrabewerkt voedsel – eten en drinken waar veel aan is toegevoegd – nog 60% uit van de dagelijkse calorie-inname van de gemiddelde Amerikaan.[ Het wordt geassocieerd met gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes. Maar de Amerikaanse overheid heeft strengere regels ingevoerd voor voedsel-etikettering en de benoeming van Robert F. Kennedy Junior als minister van Volksgezondheid kan de trend naar strengere regels voor de sector versnellen.

Als het aandeel ultra-verwerkt voedsel in de uitgaven van Amerikaanse huishoudens zou dalen naar bijvoorbeeld 40% zoals in Frankrijk en Duitsland, zou dit de groeivooruitzichten van grote voedingsbedrijven negatief beïnvloeden. Het zou ook hun kosten verhogen, aangezien alternatieven voor verwerkte ingrediënten ongeveer 10% duurder zijn.

Consument wil gezonder eten

Nieuwe eetlustremmende behandelingen (GLP-1) hebben geleid tot een veranderend consumentengedrag. Sommige onderzoeken geven aan dat GLP-1 gebruikers tot 30% minder uitgeven in supermarkten en maar liefst 70% minder aan fastfood, snoepgoed of frisdrank.

“>Voedselproducenten zoals Danone, Unilever en PepsiCo proberen het vet-, zout- en suikergehalte van hun producten aan te pakken, maar de grootste uitdaging blijft dat een groot deel van hun inkomsten afkomstig is van een beperkt aantal productlijnen.

De polarisatie van consumentenbestedingen is ook zichtbaar in de bredere agrovoedingssector, waarbij er een directe link is tussen voedselkwaliteit en inkomensniveaus. Top-end voedselretailers zoals Costco en Amazon profiteren van klanten met hogere inkomens, terwijl retailers zoals Dollar General en Dollar Tree meer blootgesteld zijn aan de tegenwind in de sector omdat hun klanten minder te besteden hebben.

Implicaties voor beleggers

Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de onderperformance van de basisgoederen ten opzichte van de luxegoederen in de afgelopen drie maanden, aldus Bloomberg. Het zal geen verrassing zijn dat de grote voedingsbedrijven die het meest zijn blootgesteld aan regelgeving en het meest ongezonde voeding aanbieden, het slechtst hebben gepresteerd.

In deze economische omgeving is organische groei onwaarschijnlijk, en dus richten voedselproductiebedrijven zich op kostenefficiëntie en zoeken ze naar externe groei via deals en bijbehorende synergieën. Denk maar aan het groeiende aantal fusies en overnames in de sector, zoals Mondelez en Hershey in zoetwaren en Post Holdings en Lamb Weston in diepgevroren aardappelproducten. In 2025 zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.

Alles samen focussen we dus liever op huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten bij de basisgoederen. Sommige premium retailers hebben ongekend hoge waarderingen, ondanks hun relatief lage marges, en de historische voedings- en drankenbedrijven hebben te maken met te veel tegenwind.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20560 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht