Tijdens het plenaire ochtendprogramma van de BeleggersFair zijn vandaag de prestigieuze Cashcow Awards 2021 uitgereikt. Tien gelukkigen gingen er met de prijs vandoor.

De Cashcow Awards, een initiatief van Cash magazine, cashcow.nl en beleggersclub Bull Up, werden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Maar liefst 7.862 beleggers hebben hun stem uitgebracht. Zij verkozen welke financials in tien verschillende categorieën een award waardig zijn.

De winnaars die uit handen van BeleggersFair-dagvoorzitter Charles Groenhuijsen een Cashcow Award 2021 uitgereikt kregen, zijn:

Beste Broker ABN AMRO Beste aanbieder structured products (hefboomproducten) eToro Beste aanbieder duurzame producten ABN AMRO Beste aanbieder beleggingsproducten in vastgoed SynVest Beste beleggingsexpert Martine Hafkamp Beste crowdfundplatform Geldvoorelkaar.nl Beste online vermogensbeheerder Nationale-Nederlanden Beste aanbieder impactbeleggen ACTIAM Beste Nederlandse cryptofonds Icoinic Beste cryptobroker Bitvavo

ABN AMRO mocht dit jaar maar liefst twee Cashcow Awards mee naar huis nemen: als Beste Broker en als Beste aanbieder duurzame producten. BinckBank, BUX, DEGIRO en IG waren ook genomineerd als ‘beste broker’, terwijl genomineerden ACTIAM, ASN Impact Investors, NN Investment Partners en Triodos Bank de award voor beste aanbieder van duurzame producten aan zich voorbij zagen gaan.

ACTIAM wist deze tegenslag toch nog om te zetten in de zoete smaak van de overwinning, want de vermogensbeheerder won de Cashcow Award ‘Beste aanbieder impactbeleggen’. ABN AMRO, ASN Impact Investors, NN Investment Partners en Triodos vielen in deze categorie buiten de boot.

Voor Nationale-Nederlanden was er een award in de categorie beste online vermogensbeheerder, ten koste van BinckBank, EVI, Hof-Hoorneman Bankiers en Insinger Gilissen.

Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer, werd dit jaar opnieuw gekozen tot beste beleggingsexpert en liet de genomineerden Corné van Zeijl (ACTIAM), John Beijer (Turbotrends), Nico Bakker (BNP Paribas) en Bas Heijink (ING) achter zich.

BNP Paribas Markets, Vontobel, eToro, Goldman Sachs en Société Générale streden voor de award voor de beste aanbieder van structured products, maar eToro zegevierde.

Voor beleggingsproducten in vastgoed ging de award opnieuw naar SynVest, die Annexum, Corum Investments, Meerdervoort en Holland Immo Group achter zich liet. Geldvoorelkaar.nl won de award als beste crowdfundplatform, ten koste van Capital Circle, Collin Crowdfund, Nx’Change en Oneplanetcrowd.

Beste cryptobroker werd Bitvavo. In deze categorie versloeg het Anycoin Direct, Bitcoin Meester, eToro en LiteBit. Voor het beste Nederlandse cryptofonds streek Icoinic voor het derde jaar op rij met de eer. Andere genomineerden waren Blockchain Traders, Crypto Index, Cyber Capital en Mercury Redstone.

Eerdere Cashcow Awards

Eerder dit jaar werden tijdens de online BeleggersFair Kennis Update nog eens vier Cashcow Awards uitgereikt aan:

Cash Publieksprijs ABN AMRO Beste vermogensbeheerder Fintessa Vermogensbeheer Beste ETF-aanbieder VanEck Cash Innovatieprijs Nxchange

