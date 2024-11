Cashcow Awards 2024 uitgereikt

Tijdens het plenaire ochtendprogramma van de BeleggersFair zijn vandaag de prestigieuze Cashcow Awards 2024 uitgereikt. Twaalf gelukkigen gingen er met de prijs vandoor.

De Cashcow Awards, een initiatief van Cash magazine en Cashcow.nl, werden dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Maar liefst 3.937 beleggers hebben hun stem uitgebracht. Zij verkozen welke financials in twaalf verschillende categorieën een award waardig zijn. Dit jaar zijn voor het eerst twee nieuwe categorieën toegevoegd: Beste Nederlandse Beleggingsfonds en Beste BeleggingsApp.

De winnaars die uit handen van BeleggersFair-dagvoorzitter Roelof Hemmen een Cashcow Award 2024 uitgereikt kregen, zijn:

Categorie Winnaar Beste Broker 2024 DEGIRO Beste Aanbieder Structured Products 2024 BNP Paribas Markets Beste Aanbieder Duurzame Producten 2024 ASN Impact Investors Beste Aanbieder Beleggingsproducten in Vastgoed 2024 SynVest Beste Beleggingsexpert 2024 Martine Hafkamp Beste Crowdfundplatform 2024 Geldvoorelkaar.nl Beste Online Vermogensbeheerder 2024 Nationale-Nederlanden Beste Aanbieder Impactbeleggen 2024 ABN AMRO Beste Nederlandse Cryptofonds 2024 Topfund Beste Crypto Broker 2024 Bitvavo Beste Nederlandse Beleggingsfonds 2024 ABS Fund Beste Beleggingsapp 2024 Saxo Bank

DEGIRO mag zich dit jaar de beste Broker van Nederland noemen. ABN AMRO, Lynx, Saxo Bank en Scalable Capital waren de andere genomineerden voor deze award. Voor het tweede jaar op rij won BNP Paribas Markets de award ‘Beste Aanbieder Structured Products (hefboomproducten)’. De overige genomineerden eToro, Saxo Bank, Société Générale en Wijs & Van Oostveen Vermogensbeheer zagen deze prijs aan zich voorbij gaan.

De Cashcow Award voor de Beste Aanbieder Duurzame Producten ging dit jaar wederom naar ASN Impact Investors, net als in 2022 en 2023. ABN Amro, Cardano, Goldman Sachs Asset Management en Triodos vielen in deze categorie net buiten de boot. ABN Amro ging er met een andere ‘duurzame’ award vandoor als Beste Aanbieder Impactbeleggen. De andere genomineerden in deze categorie: ASN Impact Investors, Cardano, Goldman Sachs Asset Management en Triodos.

Synvest is voor het vierde jaar op rij gekozen als Beste Aanbieder Beleggingsproducten in Vastgoed. De beleggingsinstelling liet Annexum, Corum Investments, Fortus en Vondellaan Vastgoed achter zich.

Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer, werd dit jaar opnieuw gekozen tot beste beleggingsexpert, ten koste van Corné van Zeijl, Hendrik Oude Nijhuis, Jean-Paul van Oudheusden en Nico Bakker.

Collin Crowdfund, Crowd Real Estate, NLInvesteert en NPEX streden voor de award voor het Beste Crowdfundplatform, maar Geldvoorelkaar.nl zegevierde voor het tweede jaar op rij. Voor Nationale-Nederlanden was er een award in de categorie beste online vermogensbeheerder, ten koste van Doelbeleggen, Evi van Lanschot, Saxo Bank en Semmie.

Bitvavo is voor het vierde jaar op rij de Beste Crypto Broker. In deze categorie versloeg het BOTS, eToro, Finst en Kraken. Voor het beste Nederlandse cryptofonds streek Topfund met de eer. De andere genomineerden waren Blockchain Traders, Coinmerce Capital, Cyber Capitale en Hodl.

Twee nieuwe awards

Dit jaar zijn voor het eerst twee nieuwe categorieën toegevoegd aan de Cashcow Awards: Beste Nederlandse Beleggingsfonds en Beste BeleggingsApp. In de eerste categorie gingen de meeste stemmen naar ABS Fund. Ook genomineerd waren: Add Value Fund, Kempen Orange Fund, OBAM en ValueMachinesFund.

En wie is de partij met de beste beleggingsapp? Volgens beleggers is dat Saxo Bank. De overige genomineerden, Bux, DEGIRO, eToro en Scalable Capital, grepen dus naast deze award.

Eerdere Cashcow Awards

Eerder dit jaar werden tijdens de online BeleggersFair Kennis Update nog eens vier Cashcow Awards uitgereikt aan:

Categorie Winnaar Cash Publieksprijs 2024 ABN AMRO Beste vermogensbeheerder 2024 Fintessa Vermogensbeheer Beste ETF-aanbieder 2024 iShares BlackRock Cash Innovatieprijs 2024 Saxo Bank

