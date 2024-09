Centrale banken staan klaar

Wij verwachten een volgende renteverlaging door de ECB tijdens de beleidsvergadering van 12 september, aldus de economen van ABN Amro. Ondanks de daling van de lange rente in augustus zijn onze ramingen voor de lange rente vrijwel ongewijzigd.

Eind juli en gedurende augustus waren het roerige tijden op financiële markten. Tot voor kort gingen investeerders uit van een scenario waarin rentes langer hoog bleven. Nu de Amerikaanse inflatie zich gunstig ontwikkelt verschuift de focus. Recente slechtere cijfers over de Amerikaanse banenmarkt hebben het sentiment op financiële markten doen veranderen. Dit werd bekrachtigd door commentaar van de voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). Hij gaf tijdens een langverwachte speech bij een conferentie in Jackson Hole aan dat ‘de tijd is gekomen om het beleid aan te passen’. Het resultaat is dat de marktverwachtingen nu meer in lijn liggen met onze visie op de Fed van de afgelopen maanden: meer en vlottere renteverlagingen door de Fed.

In grote lijnen ontwikkelt de inflatie in de eurozone zich als verwacht. Een belangrijke mijlpaal hierbij is de Duitse inflatie die in augustus voor het eerst sinds begin 2021 onder de 2% uitkwam. Naar verwachting daalt de inflatie ook de komende maanden verder. De loonontwikkeling verdient hierbij extra aandacht. Sterke loonstijgingen houden de inflatie mogelijk langer hoog. Dit is dan ook de reden dat de Europese Centrale Bank (de ECB) de ontwikkeling van de lonen nauwlettend volgt. Het was dan ook een aangename verrassing voor de ECB dat de contractlonen in de eurozone in het tweede kwartaal daalden. Gegeven het verloop van de conjunctuur en de gunstige ontwikkeling van de inflatie, wordt de roep om een minder krap monetair beleid steeds sterker. Wij verwachten dan ook dat de ECB de volgende beleidsvergadering op 12 september aangrijpt om de rente verder te verlagen, gevolgd door nog twee verdere renteverlagingen voor het eind van 2024.

Lange rente licht gedaald in juli

De lange rente is door verschuivingen op financiële markten licht gedaald de afgelopen maand. Wij denken dat de lange rente gedurende de rest van het jaar verder gaat dalen als de ECB de beleidsrente verder verlaagt. We hebben onze ramingen voor het niveau van de lange rente voor het eind van 2024 ongewijzigd gelaten.

Geschreven door: Economen ABN Amro

