Centrale banken vechten tegen de uitholling van de economie

Er zijn te veel krachten die een stijging van de inflatie onmogelijk maken. Denk aan de toegenomen schuldenlast, een vergrijzende bevolking en een aanzienlijke overcapaciteit. Centrale banken vechten tegen de uitholling van de economie.

De Amerikaanse inflatieverwachtingen zijn veel te hoog. Vanaf de huidige niveaus zullen de marktrentes stabiliseren, en later dit jaar mogelijk zelfs dalen. De contraire Visie van Robert Tipp, Chief Investment Strategist en Head of Global Bonds van PGIM Fixed Income.

In tegenstelling tot de markt voor spreadproducten, zijn veel analisten somber over de vooruitzichten voor Amerikaanse staatsobligaties. Een bear market in bonds staat bij menigeen op de lijst voor 2021 met nare verrassingen. De onderbouwing daarbij is dat het overweldigende monetaire en fiscale stimuleringsbeleid zijn uitwerking op inflatie en daarmee samenhangend de rentecurve niet zal missen.

Maar als er een ding is waar obligatiebeleggers niet op moeten afgaan, is het wel de inflatieverwachtingen van analisten. Deze worden consistent te hoog ingeschat.

De inflatieconsensus voor eind 2021 steeg sinds het dieptepunt in maart vorig jaar van 0,55% naar 2,0%. Sinds het ontstaan van de U.S. inflation linked markt in 1997 heeft zo’n sterke bijstelling zich slechts twee keer eerder voorgedaan, namelijk meteen volgend op de Long Term Capital Management crisis in 1998 en na de financiële crisis in 2008. In beide gevallen bleek de opleving van de lange rentes van korte duur.

Baby bear markt

Ook deze keer zal het bij een ‘baby’ bear markt in obligaties blijven, verwacht Tipp. De rentes zullen, in tegenstelling tot de verwachtingen van analisten, stabiliseren in de eerste helft van het jaar en daarna mogelijk zelfs iets dalen zodra de markt aanvoelt dat de ondermaatse groei- en inflatietrends van voor de coronacrisis terugkeren.

Wat prematuur allicht, maar evengoed interessant is het volgens de beleggingsstrateeg om mee te wegen dat de wereldeconomie post-corona meer hinder zal ondervinden van de sterk toegenomen schuldenlast, een verder vergrijsde bevolking en mogelijk aanzienlijke overcapaciteit. In dat geval zal inflatie ver onder de doelstelling van centrale banken – of in sommige landen zelfs deflatie – vaker voorkomen dan voor de uitbraak van het corona-virus.

Concreet verwacht Tipp dat de tienjaarsrente in de VS eind van het jaar onder de consensus van 1,25% zal staan, en mogelijk zelfs onder de 1%.

PGIM Fixed Income is onderdeel van PGIM, een top 10-speler wereldwijd met $1.400 miljard aan vermogen onder beheer.

