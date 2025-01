Charu Chanana (Saxo): ‘Kijk verder dan Amerikaanse aandelen’

Vooral de gezondheidszorg ziet er veelbelovend uit, gezien de sterke winstverwachtingen, aantrekkelijke waarderingen en structurele meewinden zoals vergrijzing en vooruitgang in medische technologie. Industrie en materialen staan ​​op het punt te profiteren van voortdurende investeringen in AI-gestuurde industriële processen en infrastructuurprojecten. Energiebedrijven, waaronder die welke zijn gekoppeld aan stroomopwekking voor AI, zouden ook hernieuwde interesse van investeerders kunnen zien.

Dat gezegd hebbende, technologie gaat nergens heen. De volgende fase van techleiderschap zal zich waarschijnlijk richten op bedrijven die AI-adoptie in de echte wereld demonstreren . De toekomstige prestaties van de sector zullen afhangen van het vermogen om de overgang te maken van hype-gedreven waarderingen naar het leveren van meetbare resultaten via AI-gedreven efficiëntie.

Kijk verder dan de Amerikaanse kusten voor waardevolle kansen

Met portefeuilles die geconcentreerd zijn in Amerikaanse aandelen, met name in de Magnificent Seven, kunnen beleggers profiteren van het kijken buiten de VS als ze op zoek zijn naar diversificatie of nieuwe wegen voor explosieve groei. Europese en Aziatische markten bieden, hoewel ze met hun eigen uitdagingen worden geconfronteerd, aantrekkelijke waardekansen ten opzichte van de VS.

Europese aandelen worden verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de Amerikaanse aandelen. Dit is een weerspiegeling van zorgen over een zwakke economie in de eurozone, tariefrisico’s en aanhoudende geopolitieke en politieke spanningen.De eigen ‘Zeven Wonderen’ van de regio, waaronder Hermès, Novo Nordisk, Siemens, LVMH, SAP, ASML en Schneider Electric, hebben de bredere markt overtroffen, hoewel niet zo dramatisch als hun Amerikaanse tegenhangers. Elke sector in Europa handelt met een hogere dan historische gemiddelde korting op de VS. Vooruitkijkend, wordt verwacht dat de winst van MSCI Europe in 2024 met 1,3% zal stijgen en in 2025 zal versnellen tot 6,6%, geleid door IT, consumentengoederen en gezondheidszorg. Belangrijke groeigebieden zijn ook elektrificatie, hernieuwbare energie en industriële innovatie, waar Europese bedrijven wereldleiders zijn.

Ondertussen biedt China in Azië potentieel voor scherpe rebounds, aangezien Chinese aandelen aantrekkelijk geprijsd zijn en elk teken van vraaggestuurde fiscale versoepeling of dealmaking met Trump over tarieven een snelle rally zou kunnen veroorzaken. Dit blijft echter een tactische kans in plaats van een structurele. Aanhoudende problemen zoals deflatie, hoge schulden en zwak consumentenvertrouwen blijven drukken op de vooruitzichten op de lange termijn. Bovendien creëert de belangrijke rol van overheidsingrijpen in de economie en markten onzekerheid, waardoor Chinese aandelen minder aantrekkelijk worden vanuit een structureel beleggingsperspectief, tenzij er zinvolle hervormingen worden doorgevoerd.

Japan biedt daarentegen een selectievere kans. Na de beleidswijziging van de Bank of Japan (BOJ) in juli, zagen Japanse aandelen een korte correctie voordat ze weer herstelden. Waarderingen zijn minder aantrekkelijk geworden en de bredere markt loopt het risico van een verslechterende wereldwijde vraag en een sterkere yen. Sectoren zoals bankieren, die profiteren van stijgende rentetarieven, en industriële bedrijven die verbonden zijn aan het industriële beleid van de overheid, kunnen echter gerichte kansen bieden. Corporate governance-hervorming blijft een andere langetermijnwind voor Japanse aandelen, met name voor bedrijven die het rendement voor aandeelhouders verbeteren.

Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan opkomende markten, kunnen waarde vinden in landen als Vietnam . Dat land kan profiteren van een herstructurering van de wereldwijde toeleveringsketen, aangezien bedrijven hun activiteiten willen diversifiëren buiten China vanwege de risico’s van een handelsoorlog.

Trump 2.0 is een joker

De terugkeer van de Trump-regering brengt een mix van beleidsrisico’s en tactische kansen met zich mee. Markten zullen waarschijnlijk te maken krijgen met grotere onzekerheid, aangezien de regering zich richt op:

Tarieven en toeleveringsketens: Nieuwe tarieven op import, met name uit China, kunnen toeleveringsketens verstoren, waardoor de kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van offshore-productie stijgen. Sectoren met een hoge bèta, zoals technologie en small caps, kunnen te maken krijgen met een grotere volatiliteit.

Immigratiehervorming: Strengere beleidsmaatregelen kunnen sectoren als technologie, gezondheidszorg en bouw, die afhankelijk zijn van buitenlandse arbeid, onder druk zetten. Tekorten aan arbeidskrachten kunnen de lonen opdrijven, wat inflatie aanwakkert.

Belangrijke sectoren die door Trump 2.0 getroffen kunnen worden, zijn onder meer: