Charu Chanana (Saxo): ‘DeepSeek, een keerpunt voor de Amerikaanse technologiesector?’

DeepSeek, een Chinese startup op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), is onlangs naar voren gekomen als een belangrijke speler in het AI-landschap en heeft veel aandacht getrokken van wereldwijde beleggers en leiders in de industrie. DeepSeek, opgericht in 2023, heeft snel geavanceerde AI-modellen ontwikkeld die wedijveren met die van gevestigde Amerikaanse techgiganten. Dat stelt aandelenstrateeg Charu Chanana van Saxo.

DeepSeek onthulde eind december een gratis, open-source groot-taalmodel dat naar eigen zeggen slechts twee maanden en minder dan 6 miljoen dollar kostte om te bouwen, met behulp van chips met verminderde capaciteit van Nvidia genaamd H800s. De app van DeepSeek is nu een van de meest gedownloade apps in de App Store van Apple. Bloomberg-zoekopdrachten naar ‘DeepSeek’ zijn gestegen, wat de toegenomen wereldwijde interesse en focus van investeerders weerspiegelt.

Duurzaamheid van Amerikaanse technologiedominantie

De AI-modellen van DeepSeek, zoals DeepSeek-R1, hebben superieure prestaties laten zien vergeleken met prominente Amerikaanse modellen zoals OpenAI’s GPT-4 en Meta’s LLaMA 3.1. Deze prestaties strekken zich uit over verschillende benchmarks, waaronder complexe probleemoplossing, wiskunde en codering, waardoor DeepSeek zich positioneert als een belangrijke speler in de wereldwijde AI-arena.

Ook al weet DeepSeek niet zijn huidige populariteit te behouden, deze ontwikkeling is wel een teken dat de concurrentie op het wereldwijde gebied van AI steeds heviger wordt en dat Nvidia misschien niet voor altijd aan kop zal blijven.

Het kostendebat: betekent meer uitgeven betere AI?

Door geavanceerde AI-modellen te ontwikkelen met minder geavanceerde en meer kostenefficiënte hardware, vormt DeepSeek een uitdaging voor de zware investeringen die Amerikaanse technologiebedrijven steken in dure AI-infrastructuur.

Rapporten suggereren dat de API van DeepSeek-R1 slechts 0,55 dollar per miljoen input-tokens en 2,19 dollar per miljoen output-tokens kost, vergeleken met de API van OpenAI, die respectievelijk 15 dollar en 60 dollar kost. Dit roept kritische vragen op over de vraag of de traditionele kapitaalintensieve benaderingen op de lange termijn houdbaar zijn.

Open Source: de innovatiemultiplier

DeepSeek wijkt af van veel Amerikaanse bedrijven die hun AI-modellen streng bewaken en hanteert een open-sourcestrategie, waarbij de code en trainingsmethodologieën openlijk worden gedeeld.

Deze aanpak zou snellere innovatie en bredere acceptatie wereldwijd kunnen stimuleren, wat mogelijk het concurrentievoordeel van Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van propriëtaire systemen zoals OpenAI’s GPT-4 of Google’s Bard zou kunnen verminderen.

Hoge waarderingen

Amerikaanse techbedrijven worden verhandeld tegen premiumwaarderingen, waarbij grote AI-spelers zoals Nvidia, Microsoft en Alphabet toekomstige koers-winstverhoudingen hebben die ver boven de historische gemiddelden liggen. Met deze aandelen geprijsd voor perfectie, kunnen zelfs kleine verstoringen zwaar drukken op de aandelenkoersen. Voor Nvidia in het bijzonder maakt zijn rol als belangrijke leverancier van AI-chips het kwetsbaar als de vraag naar zijn high-end producten afneemt.

Daarentegen worden Chinese techbedrijven, waaronder nieuwkomers als DeepSeek, verhandeld tegen aanzienlijke kortingen vanwege geopolitieke zorgen en een zwakkere wereldwijde vraag. De opkomst van DeepSeek zou hernieuwde interesse van investeerders in ondergewaardeerde Chinese AI-bedrijven kunnen aanwakkeren, wat een alternatief groeiverhaal oplevert.

Geopolitiek schaken: chipbeperkingen omzeilen

Het succes van DeepSeek roept een andere prangende vraag op: hoe deden ze het ondanks de Amerikaanse exportcontroles? De beperkingen op halfgeleiders van de regering-Biden waren bedoeld om de toegang van China tot krachtige chips zoals Nvidia’s H100’s te beperken. Toch is DeepSeek erin geslaagd om te floreren, wat suggereert dat er een tijdelijke oplossing is of dat deze controles niet zo beperkend zijn als bedoeld.

Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor zowel het Amerikaanse beleid als het sentiment van beleggers ten opzichte van Chinese technologie. Als bedrijven als DeepSeek ondanks sancties kunnen innoveren, kan het verhaal over China’s technologische afhankelijkheid van de VS drastisch veranderen.

