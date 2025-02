Charu Chanana (Saxo): ‘Handelsoorlog 2.0: wat betekent dit voor beleggers?’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn campagnedreigementen met tarieven waargemaakt. Hij legt een tarief van 25% op — een belasting op import — op alle goederen die afkomstig zijn uit de directe buurlanden Canada en Mexico, blijkbaar totdat de landen hard optreden tegen drugshandel en illegale migratie naar de VS. De regering-Trump legt ook een tarief van 10% op ‘boven alle extra tarieven’ voor goederen die afkomstig zijn uit China totdat de smokkel van fentanyl is afgenomen. Er zijn ook enkele vergeldingsmaatregelen aangekondigd door Mexico en Canada, en China betwist de tarieven bij de WTO. Dat stelt Charu Chanana, hoofdbeleggingsstrateeg bij Saxo.

Dit markeert het begin van de handelsoorlog 2.0. Voor beleggers betekent dit dat het tijd is om de blootstelling aan tariefgevoelige sectoren te heroverwegen. Sommige industrieën zullen profiteren van reshoring en Amerikaanse productieprikkels, terwijl andere zullen worstelen met hogere kosten. Laten we het draaiboek eens doornemen.

Tarieven zouden de Amerikaanse economie in eerste instantie kunnen versterken ten opzichte van zwakkere wereldwijde tegenhangers, waarvan er veel worstelen met trage groei, hoge schulden of fragiele valuta’s, waardoor het voor hen moeilijker wordt om effectief te reageren. Er zouden duidelijke recessiedreigingen kunnen zijn voor Mexico en Canada, terwijl de impact op de Amerikaanse economie grotendeels zal afhangen van de breedte en hoe lang deze tarieven worden gehandhaafd.

Op korte termijn heeft de Amerikaanse economie veel minder last van tegenwind dan vergelijkbare economieën, en de stromen van veilige havens zullen waarschijnlijk ook naar in de VS genoteerde activa worden geleid. De duurzaamheid van dit voordeel hangt echter af van hoe andere landen reageren en of Amerikaanse bedrijven de kostendruk kunnen absorberen.

Als tarieven als langetermijnstrategie blijven bestaan, nemen de risico’s toe. Bedrijven worden gedwongen hogere inputkosten te absorberen, wat gevolgen heeft voor de winstgevendheid en operationele marges. De nieuwste tarieven zijn ook breder en extremer dan die welke in 2018 werden opgelegd, wat duidt op een grotere en hardnekkigere last op de fundamenten van bedrijven.

Aanhoudende protectionistische handelspolitiek zou betekenen dat andere landen hun afhankelijkheid van de VS zouden kunnen verminderen, waardoor de wereldwijde rol van de dollar zou afnemen. Dit zou economische fragmentatie kunnen betekenen en de dominantie van de VS in de wereldeconomie en markten kunnen verzwakken.

Beleggingen: risico’s en kansen identificeren

Het 10%-tarief op Chinese importen heeft een directe impact op halfgeleiders, consumentenelektronica en telecomapparatuur, waardoor de kosten voor Amerikaanse technologiebedrijven die afhankelijk zijn van Aziatische toeleveringsketens stijgen. De Magnificent Seven (MAG 7)—Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta en Tesla—worden in verschillende mate blootgesteld.

Microsoft en Meta zijn relatief geïsoleerd, omdat hun kernactiviteiten afhankelijk zijn van cloud computing, software en reclame, en ze slechts beperkt betrokken zijn bij de hardware.

en zijn relatief geïsoleerd, omdat hun kernactiviteiten afhankelijk zijn van cloud computing, software en reclame, en ze slechts beperkt betrokken zijn bij de hardware. Nvidia zou te maken kunnen krijgen met kostendruk door hogere importprijzen voor halfgeleiders, maar zijn dominantie in AI-chips geeft het een sterke prijsmacht. Het is echter vermeldenswaard dat DeepSeek van China de dominantie van Nvidia heeft bedreigd.

zou te maken kunnen krijgen met kostendruk door hogere importprijzen voor halfgeleiders, maar zijn dominantie in AI-chips geeft het een sterke prijsmacht. Het is echter vermeldenswaard dat DeepSeek van China de dominantie van Nvidia heeft bedreigd. Apple is het meest blootgesteld, met China dat een cruciale rol speelt in de toeleveringsketen voor iPhones, MacBooks en andere hardware. Een tarief van 10% op Chinese import zou de productiekosten verhogen, waardoor Apple gedwongen zou worden om de prijzen te verhogen of margecompressie te absorberen.

is het meest blootgesteld, met China dat een cruciale rol speelt in de toeleveringsketen voor iPhones, MacBooks en andere hardware. Een tarief van 10% op Chinese import zou de productiekosten verhogen, waardoor Apple gedwongen zou worden om de prijzen te verhogen of margecompressie te absorberen. Tesla is ook kwetsbaar, omdat het batterijen en onderdelen uit China importeert, waardoor de productiekosten van zijn voertuigen stijgen. Tesla’s waardering ziet het bedrijf echter als veel meer dan alleen een autofabrikant.

is ook kwetsbaar, omdat het batterijen en onderdelen uit China importeert, waardoor de productiekosten van zijn voertuigen stijgen. Tesla’s waardering ziet het bedrijf echter als veel meer dan alleen een autofabrikant. Amazon en Alphabet hebben enige exposure, aangezien zij cloud computing-hardware en elektronische apparaten zoals de Kindle en Google Pixel importeren.

en hebben enige exposure, aangezien zij cloud computing-hardware en elektronische apparaten zoals de Kindle en Google Pixel importeren. Naast de Mag 7 zullen ook wereldwijde chipfabrikanten zoals TSMC en ASML te maken krijgen met verstoringen in de toeleveringsketen.

Auto’s: de meest blootgestelde sector

De Amerikaanse auto-industrie is sterk afhankelijk van wereldwijde toeleveringsketens, met grote blootstelling aan Mexico, Canada en China. Tarieven op Mexico in het bijzonder kunnen zeer verstorend zijn, vooral omdat auto-onderdelen meerdere keren de VS in en uit gaan voordat ze in een eindproduct terechtkomen. Dit zou kunnen betekenen dat tarieven niet alleen de kostendruk voor autofabrikanten vergroten, maar deze zelfs vermenigvuldigen.

Hieronder staan ​​enkele sectoren en aandelen die u in de gaten moet houden:

Autofabrikanten zoals General Motors , Ford , Stellantis , Tesla , Rivian en Lucid zouden kwetsbaar kunnen zijn vanwege de gestegen productiekosten.

, , , , en zouden kwetsbaar kunnen zijn vanwege de gestegen productiekosten. Ook autoleveranciers als BorgWarner , Aptiv en Gentex lopen risico.

, lopen risico. Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen zoals Li Auto en XPeng die willen uitbreiden naar de Amerikaanse markt, krijgen te maken met uitdagingen op het gebied van invoerrechten.

en die willen uitbreiden naar de Amerikaanse markt, krijgen te maken met uitdagingen op het gebied van invoerrechten. Andere Europese autofabrikanten, zoals Mercedez , Volkswagen en BMW, zullen waarschijnlijk ook de risico’s het hoofd bieden, gezien hun blootstelling aan de Amerikaanse markt en het risico dat tarieven ook naar Europa worden uitgebreid.

Huizenbouwers: hogere materiaalkosten kunnen de vraag naar woningen vertragen

Meer dan 70% van de Amerikaanse import van zachthout en gips komt uit Canada en Mexico, dus tarieven zullen de bouwkosten verhogen, wat mogelijk de betaalbaarheid van woningen vermindert en nieuwe projecten vertraagt. Hogere hypotheekrentes, gecombineerd met stijgende materiaalkosten, kunnen de bouw van nieuwe huizen ontmoedigen. Grootschalige ontwikkelaars met prijsmacht kunnen hogere kosten doorberekenen, maar betaalbaarheidsbeperkingen blijven een risico.

Belangrijke aandelen om in de gaten te houden zijn:

Huizenbouwers zoals Lennar , DR Horton

, Winkels voor doe-het-zelfproducten zoals Home Depot en Lowe’s

Landbouw: voedselinflatie en mogelijke represaillerisico’s

Mexico levert meer dan 60% van de Amerikaanse groente-import en bijna de helft van het fruit/de noten, waardoor tarieven een inflatoir risico vormen voor voedselprijzen. Amerikaanse boeren die exporteren naar Mexico en Canada kunnen te maken krijgen met vergeldingstarieven, waardoor hun producten minder concurrerend worden op de wereldmarkt.

Aandelen die risico lopen:

Amerikaanse voedingsbedrijven die afhankelijk zijn van import uit Mexico of Canada, zullen op hun hoede zijn. Supermarktketens als Kroger kunnen te maken krijgen met hogere kosten voor geïmporteerde producten, terwijl importeur van Mexicaans bier Constellation Brands ook tegenwind kan krijgen. Chipotle Mexican Grill zal waarschijnlijk te maken krijgen met hogere kosten voor avocado’s en andere Mexicaanse producten.

kunnen te maken krijgen met hogere kosten voor geïmporteerde producten, terwijl importeur van Mexicaans bier ook tegenwind kan krijgen. zal waarschijnlijk te maken krijgen met hogere kosten voor avocado’s en andere Mexicaanse producten. Concurrenten op het gebied van agrarische export, zoals Brazilië, zouden hiervan kunnen profiteren.

Detailhandel: Margedruk waarschijnlijk

Veel retailers vertrouwen op goedkope import uit China en Mexico. Tarieven zouden de kosten verhogen, waardoor ze gedwongen worden om ofwel een klap op de marges te krijgen of de kosten door te berekenen aan de consument.

Aandelen in de gaten houden:

Walmart is een groot bedrijf dat zich richt op geïmporteerde goederen.

is een groot bedrijf dat zich richt op geïmporteerde goederen. Ook kledingmerken als Nike kunnen slachtoffer worden.

kunnen slachtoffer worden. Discountwinkels zoals Dollar General kunnen profiteren als consumenten hun prijzen verlagen vanwege zorgen over inflatie.

Energie: Amerikaanse olieraffinaderijen worstelen

Canada levert meer dan 50% van de Amerikaanse import van ruwe olie en het tarief van 10% zou de vraag kunnen verschuiven naar Amerikaanse producenten.

Amerikaanse raffinaderijen zoals Chevron , ExxonMobil, Phillips66 en Valero Energy zouden onder druk kunnen komen te staan, omdat ze moeite zouden kunnen hebben om geïmporteerde ruwe olie te vervangen door Amerikaanse olie.

, en zouden onder druk kunnen komen te staan, omdat ze moeite zouden kunnen hebben om geïmporteerde ruwe olie te vervangen door Amerikaanse olie. Ondertussen zullen Canadese energiebedrijven, met name die welke naar de VS exporteren, te maken krijgen met prijsdruk en mogelijke knelpunten in de toeleveringsketen.

De VS kopen ook aardgas, elektriciteit en uranium voor kerncentrales van Canada.

Bedrijven in de hernieuwbare energiesector die afhankelijk zijn van Chinese import (First Solar, Enphase, Sunrun) lopen mogelijk ook risico.

