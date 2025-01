Charu Chanana (Saxo): ‘SMART-doelen zijn de sleutel tot financieel succes’

Het begin van een nieuw jaar brengt nieuwe kansen om financiële doelen opnieuw te beoordelen en te stellen. Of u nu nieuw bent in beleggen of uw strategie wilt verfijnen, het hebben van duidelijke en uitvoerbare doelen is de basis voor het creëren van vermogen op de lange termijn. Laten we eens kijken hoe u beleggingsdoelen voor 2025 kunt stellen en dit uw meest financieel succesvolle jaar tot nu toe kunt maken, zegt Charuru Chanana, hoofdbeleggingsstrateeg bij Saxo.

De eerste stap bij het stellen van doelen is begrijpen waarom u investeert.

Doelen variëren afhankelijk van uw levensfase en prioriteiten, maar vallen over het algemeen in drie categorieën:

Kortetermijndoelen (1-3 jaar) : noodfonds, vakantie of een grote aankoop.

: noodfonds, vakantie of een grote aankoop. Doelen op middellange termijn (3-10 jaar) : aanbetaling op een huis, een studiefonds of een droomproject.

: aanbetaling op een huis, een studiefonds of een droomproject. Langetermijndoelen (10+ jaar) : pensioen, financiële onafhankelijkheid of welvaart voor de volgende generatie.

Actiestap : Schrijf uw doelen op en categoriseer ze op tijdlijn. Wees specifiek: vermeld het bedrag dat u nodig hebt en de deadline.

Maak uw doelen SMART

Om doelen uitvoerbaar te maken, volgt u het SMART-raamwerk:

Specifiek : Definieer het doel duidelijk. Bijvoorbeeld, in plaats van een vaag doel als “geld besparen”, specificeer: “Bespaar 100.000 euro voor een aanbetaling op een huis in 2028.” Deze duidelijkheid helpt u uw inspanningen en middelen effectief te richten.

: Definieer het doel duidelijk. Bijvoorbeeld, in plaats van een vaag doel als “geld besparen”, specificeer: “Bespaar 100.000 euro voor een aanbetaling op een huis in 2028.” Deze duidelijkheid helpt u uw inspanningen en middelen effectief te richten. Meetbaar : stel concrete criteria op om uw voortgang bij te houden. Verdeel uw doel in kleinere, kwantificeerbare mijlpalen, zoals 20.000 euro per jaar of 1.667 euro per maand besparen. Gebruik budgetteringsapps of spreadsheets om uw besparingen te controleren en ervoor te zorgen dat u op schema ligt.

: stel concrete criteria op om uw voortgang bij te houden. Verdeel uw doel in kleinere, kwantificeerbare mijlpalen, zoals 20.000 euro per jaar of 1.667 euro per maand besparen. Gebruik budgetteringsapps of spreadsheets om uw besparingen te controleren en ervoor te zorgen dat u op schema ligt. Haalbaar : Stel realistische doelen die rekening houden met uw huidige financiële situatie, inkomen en spaarpercentage. Voer een grondige beoordeling van uw budget uit om gebieden te identificeren waar u kunt bezuinigen of sparen. Pas indien nodig uw levensstijl aan om uw doel haalbaar te maken zonder onnodige druk.

: Stel realistische doelen die rekening houden met uw huidige financiële situatie, inkomen en spaarpercentage. Voer een grondige beoordeling van uw budget uit om gebieden te identificeren waar u kunt bezuinigen of sparen. Pas indien nodig uw levensstijl aan om uw doel haalbaar te maken zonder onnodige druk. Relevant : Zorg ervoor dat uw doel aansluit bij uw bredere financiële visie en levensprioriteiten. Denk na over hoe het bereiken van dit doel zal bijdragen aan uw langetermijnplannen, zoals financiële zekerheid of huiseigendom. Deze relevantie houdt u gemotiveerd en toegewijd.

: Zorg ervoor dat uw doel aansluit bij uw bredere financiële visie en levensprioriteiten. Denk na over hoe het bereiken van dit doel zal bijdragen aan uw langetermijnplannen, zoals financiële zekerheid of huiseigendom. Deze relevantie houdt u gemotiveerd en toegewijd. Tijdgebonden : Stel een duidelijke deadline in om een ​​gevoel van urgentie te creëren en het momentum te behouden. Verdeel de tijdlijn in uitvoerbare stappen, zoals kwartaalbeoordelingen om de voortgang te beoordelen en aanpassingen te maken. Gebruik kalenderherinneringen om uw doel in gedachten te houden en vier kleine overwinningen onderweg om de motivatie te behouden.

Actiestap : Herformuleer vage ideeën zoals “Ik wil meer investeren” in SMART-doelen zoals “Investeer maandelijks $ 500 in een indexfonds voor de komende vijf jaar.”

Stem uw doelen af ​​op uw risicobereidheid

Elk doel heeft een ander risicoprofiel:

Doelstellingen op korte termijn : Geef prioriteit aan veiligheid en liquiditeit (bijv. spaarrekeningen met een hoog rendement, obligaties op korte termijn).

: Geef prioriteit aan veiligheid en liquiditeit (bijv. spaarrekeningen met een hoog rendement, obligaties op korte termijn). Doelstellingen op middellange termijn : evenwicht vinden tussen groei en stabiliteit met gediversifieerde portefeuilles of evenwichtige fondsen.

: evenwicht vinden tussen groei en stabiliteit met gediversifieerde portefeuilles of evenwichtige fondsen. Langetermijndoelen : Neem meer risico met aandelenbeleggingen om de groei te maximaliseren.

Actiestap : Beoordeel uw risicobereidheid met behulp van online hulpmiddelen of raadpleeg een financieel adviseur.

Verdeel doelen in maandelijkse of kwartaaldoelen

Grote doelen kunnen overweldigend aanvoelen. Door ze op te delen in kleinere mijlpalen, blijf je op koers.

Als uw doel is om tegen het einde van 2025 12.000 euro te sparen voor een beleggingsportefeuille, is dat 1.000 euro per maand.

Pas uw bijdrage aan op basis van inkomensschommelingen.

Actiestap : Stel automatische bijdragen in op uw beleggingsrekeningen om consistent te blijven.

Kies de juiste beleggingsinstrumenten

Verschillende doelen vereisen verschillende beleggingsproducten:

Korte termijn : spaarrekeningen met een hoog rendement, depositocertificaten (CD’s) of geldmarktfondsen.

: spaarrekeningen met een hoog rendement, depositocertificaten (CD’s) of geldmarktfondsen. Middellange termijn : ETF’s, gediversifieerde beleggingsfondsen of bedrijfsobligaties.

: ETF’s, gediversifieerde beleggingsfondsen of bedrijfsobligaties. Lange termijn : indexfondsen, blue-chip-aandelen of thematische beleggingen zoals groene energie of AI.

Actiestap : Doe onderzoek naar producten die passen bij uw planning en risicobereidheid. Begin klein als u het niet zeker weet.

Rekening houden met inflatie en belastingen

Houd bij het stellen van doelen rekening met inflatie en mogelijke belastinggevolgen.

Het doel om 100.000 euro te sparen voor uw pensioen moet mogelijk worden aangepast naar 120.000 euro om rekening te houden met inflatie in de loop der jaren.

Maak gebruik van belastingvoordelige rekeningen om uw vermogen efficiënter te laten groeien.

Actiestap : Gebruik een online inflatiecalculator om uw langetermijndoelen bij te stellen en belastingvriendelijke beleggingsrekeningen te onderzoeken.

Houd uw doelen in de gaten en pas ze aan

Het leven is onvoorspelbaar en uw doelen kunnen evolueren. Regelmatig uw voortgang bekijken zorgt ervoor dat u in lijn blijft met veranderende omstandigheden.

Stel herinneringen in om uw portefeuille elk kwartaal te controleren.

Herstructureer uw beleggingen als bepaalde activa beter of slechter presteren.

Actiestap : Plan halverwege het jaar een financiële check-in om uw doelen en strategie opnieuw te beoordelen.

