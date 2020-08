‘China loopt voorop’

China mag dan wel als opkomende markt gezien worden, op het gebied van adoptie van nieuwe technologieën en innovatie loopt het voorop.

Er zijn nu 904 miljoen aangesloten internetgebruikers die gemiddeld ongeveer 31 uur per week online zijn. Dit staat gelijk aan een penetratiegraad van 65% van de bevolking, tegenover 34% in 2010. Ter vergelijking: het aantal aangesloten internetgebruikers in de VS ligt rond de 312 miljoen, en de marktpenetratie ligt daar dicht bij 90%. China loopt voorop in de wereldwijde digitale innovatie, meent Schroders en de verwachting is dat dit nog lang zo zal blijven.

Om wegwijs te geraken in deze snel evoluerende, alsmaar groeiende sector, kijkt Schroders naar enkele van de belangrijkste hedendaagse trends en de vier belangrijke winstmodellen: e-commerce, online advertising, online gaming en abonnementsdiensten.

Nieuwe trends

Hoewel social media-apps nog steeds het grootste deel van de gebruikerstijd op mobiele telefoons in beslag nemen, is de snelle toename van het gebruik van korte video’s een belangrijke groeitrend. Deze hebben een bijzonder sterke aantrekkingskracht op jongere gebruikers en hun populariteit, weerspiegeld in de sterke stijging van de gebruikersaantallen, heeft ze zeer aantrekkelijk gemaakt voor adverteerders. Bytedance, eigenaar van TikTok, oftewel Douyin in China, is een belangrijke aanbieder van korte video’s. Bilibili, dat vergelijkbaar is met YouTube, is een ander bedrijf dat van deze trend heeft geprofiteerd.

Een nieuwe trend binnen e-commerce in China, die in het Westen nog niet in dezelfde mate aanwezig is, is de opkomst van live streaming met behulp van een ‘key opinion leader’ of ‘KOL’ als host. Dit concept is een combinatie van een social media influencer en home shopping TV. Er zijn KOL’s om in alle behoeften te voorzien, met aanbevelingen voor een scala aan smaken. Grote e-commerce spelers zoals Alibaba hebben deze aanpak met succes overgenomen.

27% van de totale verkopen in China vinden online plaats. Schroders denkt dat het dit jaar tot 30% zal stijgen. Alibaba is de grootste speler in China. Het functioneert vooral als platform voor derde partijen (3p model) en ontvangt een commissie voor verkopen en verleende diensten. Alibaba heeft een marktaandeel van meer dan 60% en 654 miljoen actieve shoppers op haar sites vorig jaar.

Alibaba’s rivaal JD.com hanteert een directe verkoop-model, oftewel een 1p model. Het bedrijf verkoopt de voorraad die het in zijn landelijk netwerk van magazijnen heeft, geleverd door zijn eigen logistieke capaciteit. Dit maakt een beter toezicht op het leveringsproces, schaalvoordelen, en kritisch, zorgen voor een efficiëntere distributie, omdat de goederen meestal dicht bij de eindklant zijn. Dit in tegenstelling tot Alibaba, waar de goederen vanuit de magazijnen van de handelaren worden verzonden. Eind 2019 had JD 311 miljoen actieve shoppers.

China kent enorm veel derde partij kopers en verkopers. Daardoor is er ruim voor meerdere spelers, waaronder Pinduoduo. Maaltijdbezorger Meituan-Dianping laat met 400 miljoen gebruikers Grubhub (23 miljoen gebruikers) verbleken. Meituan Dianping is ook een aanbieder van hotel- en andere boekingen.

Online advertising

Internetzoekmachine Baidu domineert de markt, maar krijgt steeds meer concurrentie van apps. Het verlegt momenteel de focus naar nieuwe terreinen, zoals kunstmatige intelligentie en autonoom rijden. Sina, eigenaar van Weibo, is de Chinese tegenhanger van Twitter en is met ongeveer 500 miljoen actieve gebruikers een andere grote speler op de online advertising markt. Een trend waarbij gebruikers zijn overgestapt van op tekst gebaseerde apps naar korte filmpjes van bedrijven als Kuaishou en Douyin heeft Sina voor adverteerders minder relevant gemaakt. Sina heeft onlangs een Instagram-achtige applicatie gelanceerd dat Oasis heet en blijft zo zijn aanbod ontwikkelen om te proberen nieuwe gebruikers aan te trekken. Consumenten stappen echter meer over van tekst naar korte video’s.

Online gaming

Video games spelen een belangrijke rol in China, het land kent zo’n 600 miljoen gamers. Tencent heeft een marktaandeel van 55% en is nu de grootste game ontwikkelaar wereldwijd. Het is ook het techbedrijf achter WeChat, de dominante social network app met bijna 1 miljard gebruikers. Tencent zoekt internationale groei en heeft de afgelopen vijf jaar de inkomstenstromen gediversifieerd. Netease is een andere game-ontwikkelaar, die de vleugels ook internationaal wil uitslaan naar Japan en de VS.

Digitale abonnementsdiensten

Bedrijven met abonnementsdiensten hebben het moeilijk in China. De bevolking is gewend dat de diensten gratis zijn. Maar er lijkt sprake van een omslag. Iqiyi (online video streaming) en Tencent Music Entertainment (5% betalende klanten) zien het aantal abonnees stijgen.

De Chinese droom

De groei van e-commerce in China is ongelooflijk. Online verkopen zijn de laatste vijf jaar met meer dan 20% op jaarbasis gestegen. Schroders verwacht geen vermindering van de groeicijfers.

China is een land met 1,4 miljard inwoners, 113 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Tier-1 steden als Beijing en Shanghai, groeien misschien minder snel, maar de tier 3- en 4-steden maken nog steeds een inhaalslag. En dan is er nog de oudere generatie, die doorgaans traag is in het toepassen van nieuwe technologie, maar die door de pandemie nu een snellere acceptatie vertoont.

De vraag naar online diensten en goederen is gevarieerd. Goederen die ook verkrijgbaar zijn bij drogisterij of supermarkt maken 50% van de totale winkelverkopen uit, maar slechts 4% van online verkopen. Dat verandert, mede door de Covid-19 crisis. Mensen worden daardoor gedwongen nieuwe online diensten af te nemen. Een trend die volgens Schroders zal aanhouden. Verder stijgt het gemiddelde inkomen, wat de online verkopen steunt. De outlook ziet er aantrekkelijk uit.

De evolutie van China’s internetsector gaat snel en is fascinerend. Het land bevindt zich in de voorhoede van innovatie en zal daar volgens Schroders nog lang in blijven.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15209 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht