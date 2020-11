China wereldwijd leider op gebied economisch herstel in 2021

Door de hoge bereidheid van China om zich aan te passen aan coronamaatregelen als social distancing, leidt het land op het gebied van economisch herstel in 2021. “Vijftien economieën zullen volgend jaar naar verwachting 74% van de wereldwijde groei voor hun rekening nemen, en China wordt naar verwachting wereldleider”, aldus Pascal Blanqué, CIO Amundi.

Blanqué voorziet voor de rest een langzaam en ongelijk herstel. De duur van de epidemie zal uiteindelijk de vorm van herstel bepalen. “Het kan misleidend zijn dit te bestempelen als V-, U- of K-vorm”, schrijft de Amundi-CIO. “De beschikbaarheid van een vaccin is bemoedigend nieuws, hoewel de technische ontwikkeling en de brede levering tijd zullen vergen.”

Het onevenredige herstel biedt volgens Blanqué kansen in opkomende markten, met name China. Obligaties van opkomende markten vormen voor 2021 een belangrijke motor van inkomsten. “We hebben een positief beeld voor volgend jaar, in het bijzonder voor schuldpapier in lokale valuta. Ook over aandelen uit opkomende landen zijn we positief en zien we herstel van de winsten, met name in China en Korea. Daarnaast verwachten we gedurende het jaar een herstel te zien in Latijns-Amerika en EMEA, wanneer het cyclische herstel meer uitgesproken zal zijn.” Een zwakke dollar ondersteunt de argumenten voor opkomende markten.

2021

Amundi’s belangrijkste overtuigingen voor 2021 zijn dat beleggers hun blootstelling aan cyclische en waarde-aandelen, Aziatische aandelen en ESG-thema’s geleidelijk zouden moeten vergroten. Bovendien raadt Blanqué beleggers aan een deel van hun portefeuille toe te wijzen aan staatsobligaties, ongeacht hun waardering. Blanqué: “Dit voornamelijk om liquiditeitsredenen in het geval er fasen van liquiditeitstekort zijn.”

Rooskleurig

Blanqué waarschuwt dat markten een te rooskleurig scenario inprijzen van een brede beschikbaarheid van een vaccin, overvloedige liquiditeit en beleid dat voor altijd accommoderend zal blijven. “De volgorde zal niet zo lineair zijn”, wijst de CIO. De overgang van terugvallen als gevolg van de viruscyclus naar een nieuwe versnelling in de tweede helft van het jaar zal enige volatiliteit en kansen bieden voor herpositionering van de portefeuille. Amundi verwacht tot slot een rotatie van high yield naar aandelen. Binnen groeiaandelen zouden beleggers op hun hoede moeten zijn voor bubbles.

