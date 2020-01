China wordt sneller groener dan de rest van de wereld

Terwijl de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker worden – zie bijvoorbeeld de bosbranden in Australië – blijkt dat niet de Europese landen of de Verenigde Staten het voortouw nemen om deze veranderingen tegen te gaan, maar een ander land: China. Dit stelt UBS AM.

China trekt op het gebied van klimaat vaak de aandacht vanwege de hoge emissie-uitstoot, maar tijdens recent satellietonderzoek van NASA werd een opvallende verandering opgemerkt. China was een stuk groener geworden, met een geschatte toename van 10% in groendekking in vergelijking met 10 jaar geleden. Het overtrof hiermee zelfs het wereldwijde gemiddelde met 2,3%.

De Chinese overheid heeft de groene ruimte vergroot met verschillende initiatieven voor het planten van bomen in een poging de bodemerosie te beperken, luchtvervuiling te verminderen en de klimaatverandering te vertragen. Peking neemt deze inspanningen erg serieus en zette 60.000 militairen in die sinds 2018 bezig zijn met het bedekken van circa 84.000 vierkante kilometer met bomen en struikgewas.

China staat voor enorme klimaatuitdagingen: de snelle verstedelijking oefent een grote druk uit op stadsbronnen, het stijgende autobezit zorgt voor een sterk toenemende luchtvervuiling en woestijnvorming bedreigt belangrijke steden. Ook het ‘America First’-beleid van President Trump draagt bij aan het Chinese leiderschap. De VS heeft onder Trump een vacuüm in het klimaatleiderschap gecreëerd nadat het land zich terugtrok uit het Parijse klimaatakkoord en Peking wil deze leegte graag opvullen.

$ 758 miljard aan groene investeringen

China besteedt veel kapitaal aan duurzaamheidsprojecten, met name via de financiering van groene obligaties die de investeringen stimuleren in onder meer duurzame energiebronnen. Het is daarin de absolute wereldleider: het wees sinds 2010 meer dan $ 758 miljard toe aan duurzame energieprojecten, meer dan het dubbele in vergelijking met de VS. Er is sinds 2009 voor 450 gigawatt aan duurzame energieopwekkingsbronnen geïnstalleerd in het land.

Tesla en BMW naar China

In talloze Chinese steden heeft de luchtvervuiling gevaarlijke niveaus bereikt en Peking maakt zich in toenemende mate zorgen over de gevolgen hiervan. Het richt zich daarom op de ontwikkeling van elektrische auto’s met de focus op het ontwikkelen van toonaangevende batterijtechnologieën en het ontwerpen van nieuwe innovatieve elektrische auto’s.

Zo hebben enkele van ’s werelds grootste autobedrijven, waaronder BMW en Tesla, toegezegd hun elektrische auto’s in China te gaan produceren. Ook biedt Peking genereuze subsidies aan eigenaren van elektrische auto’s, heft het hoge tarieven op nieuwe vergunningen voor benzineauto’s en voert het een agressief beleid voor het opzetten van een ‘oplaadbare’ infrastructuur.

Drie keer groter dan de VS

Deze initiatieven hebben steeds meer een effect op het consumentengedrag wat betreft de aanschaf van auto’s, wat weer een verandering teweegbrengt in het brandstofverbruik. De vraag naar benzine is inmiddels gestagneerd en de vraag naar diesel vanuit China stijgt ook al jaren niet meer.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de markt voor elektrische auto’s in China fors toeneemt: met 1,1 miljoen verkochte auto’s in 2018 is het de grootste elektrische automarkt ter wereld, drie keer groter dan de VS en 20 keer de markt in het Verenigd Koninkrijk. Chinese autoproducenten behoren nu tot de grootste verkopers van elektrische auto’s ter wereld.

Dit betekent overigens niet dat de Chinese automarkt het op de korte termijn gemakkelijk gaat krijgen. De overheid voert een streng beleid door subsidies te verminderen om zo concurrentie te stimuleren. Dat betekent pijn op de korte termijn, maar op de lange termijn wil men zo de meest competitieve en technisch geavanceerde autoproducenten in China sterker maken.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

