Chinees vastgoed in herstel. Een ETF kopen?

Er komt een moment dat beleggers weer volop vertrouwen hebben in Chinees vastgoed. Met een ETF kan men daar heel voorzichtig op inspelen.

Natuurlijk, de Chinese bouwput is nog niet gedicht. Er hangen nog steeds veel herfinancieringen en andere schulden boven de markt als de jaarlijkse betaling aan werknemers vlak voor de viering van de komst van het nieuwe jaar. De krimpende groei van de Chinese economie en het weren van speculaties werken niet in het voordeel van een snel herstel.

Gebrek aan vertrouwen komt goed tot uitdrukking in de Global X MSCI China Real Estate ETF op 11,08 dollar met een gemiddelde koers/winstverhouding van 5,3 versus het gemiddelde van 18,0 voor alle ETF’s in ETF Database. De Chinese ETF is sinds begin dit jaar met 29,1% gedaald tegen een stijging van 11,2% voor de vastgoedsector.

Alle holdings in de ETF zijn Chinees met namen als China Resources Land Limited, Longfor, Country Garden, Sunac en China Vanke. De ESG-rating (5,1 uit 10) ligt redelijk in het midden van wat in de database van ETF Database kan worden gevonden. Zo heeft de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF een score van 1,2 en heet de Real Estate Select Sector SPDR Fund een rating van 8,1.

