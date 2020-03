Chinese groei zal halveren

De groei van verschillende economieën wereldwijd vertraagt door de impact van het coronavirus, maar herstelt naarmate de uitbraak afneemt. China, dat de bbp-groei naar verwachting ziet halveren, wordt het hardst geraakt, meent Pimco.

Omdat China voor ongeveer 25% van de wereldwijde productieactiviteit uitmaakt, zullen de gevolgen wereldwijd voelbaar zijn. Na China worden met name Singapore, Maleisië en Vietnam in Zuidoost-Azië en Japan en Zuid-Korea in Noordoost-Azië het hardst getroffen. ‘We verwachten dat economieën in Europa en de VS ook zullen worden getroffen, waarbij Europa waarschijnlijk harder wordt geraakt dan de VS, gezien diens hogere blootstelling aan export naar China en de grotere openheid van zijn economie voor wereldwijde handel. Kwetsbare sectoren zijn energie en auto-industrie, gevolgd door gaming, cruisemaatschappijen, horeca en luchtvaartmaatschappijen.

Centrale banken als de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) zullen bereid zijn bij te springen als dat nodig is. ‘Wij geloven dat de Fed een renteverlaging zal aankondigen als een preventieve stap en de deur openhoudt voor verdere verlagingen. Als het verder verslechtert, denken we dat een verlaging van 50 basispunten mogelijk is.”

Europese centrale banken (en met name de ECB) stelden eerder dat het te vroeg is om de impact van COVID-19 op de economische activiteit en het beleid te beoordelen. Net als bij de Fed kan het echter nodig zijn dat de ECB actie onderneemt. “Want hoe langer de onrust op de financiële markten aanhoudt, hoe meer neerwaartse risico’s kunnen worden opgebouwd.”

De geschiedenis leert volgens Pimco echter dat de meeste coronavirussen gelijk zijn aan de griep: verspreiding ervan stopt doorgaans als de zomer zich aandient. Economische activiteit en groei zouden zich derhalve na verloop van tijd moeten normaliseren. Maar, waarschuwen de specialisten, ‘Het is te vroeg om met vertrouwen de uiteindelijke impact van het coronavirus te kennen – op de wereldwijde gezondheid, economieën en markten.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

