Chris Iggo (AXA): ‘Tech komt terug’

De kosten van de energietransitie, het Russische militaire avonturisme en het post-COVID-herstel zijn inflatie en recessie. Dit treft de bedrijven uit de nieuwe economie die zo lang de inflatie laag hielden. Maar er komt een tijd om weer ‘long’ tech en ‘short’ (oude economie) energie te gaan, zo verzekert Chris Iggo, de CIO van AXA IM Core.

Om de energie versus nieuwe economie ‘trade’ te keren moeten er een paar dingen gebeuren. Het belangrijkste is een daling van de energieprijzen. ‘Voor lagere energieprijzen is een tragere economische groei nodig, aangejaagd door centrale banken, maar ook door meer ruimte aan de aanbodzijde, waarvan het meest voor de hand liggende het einde van de oorlog in Oekraïne zou zijn. Maar zelfs dan nog zou een “normalisering” van de aardgasvoorziening in Europa moeilijk zijn zonder een enorme verandering in de politieke betrekkingen met Rusland.’

Er zullen volgens de CIO extra investeringen worden gedaan om het energieaanbod te stimuleren, maar op lange termijn zal er een verschuiving plaatsvinden van kapitaalinvesteringen in olie, gas en steenkool richting hernieuwbare energiebronnen. Iggo: ‘De prijzen kunnen nog enige tijd hoog blijven, maar de geschiedenis leert ons dat de winsten van traditionele energiebedrijven zeer cyclisch en prijsafhankelijk zijn. Dus als de prijzen dalen, dalen ook de winsten. De toekomstige energiesector zou er een moeten zijn met minder variatie in prijzen en bedrijfswinsten. (…) Verantwoorde beleggers willen geen langetermijnblootstelling aan olie en gas. Zij willen energiebedrijven zien overstappen.’

Het herstel van de prestaties van bedrijven uit de nieuwe economie kan dus nog enige tijd duren. ‘Maar volgens mij moet er niet te veel pessimisme zijn over deze sectoren. Toegegeven, bepaalde bedrijven raakten erg overgewaardeerd en hebben bedrijfsmodellen die op de helling staan en de economische vooruitzichten op korte termijn zijn moeilijk. Maar de bredere thema’s van toenemende digitalisering, cloud computing, automatisering en biotechnologie blijven thema’s die op lange termijn winstgroei zullen opleveren.’

De energietransitie blijft daarbij een “vitale” kracht en dat zal op zich al vraag creëren naar producten en diensten die de overgang naar een koolstofvrije wereld faciliteren. De andere grote thema’s van reshoring, zekerheid van de toeleveringsketen en het tekort aan gespecialiseerde mensen ondersteunen ook investeringen in technologie en automatisering. En de opwinding over de vooruitgang bij de behandeling van ziekten als Alzheimer en kanker belooft veel goeds voor de prestaties van de biotechnologiesector in de komende jaren.

‘Als de energieprijzen dalen, zullen de vooruitzichten voor groei verbeteren en zullen deze sectoren weer presteren.’

