Christophe Pouchoy: ‘We are Edge AI’

Toenemende rekenkracht, gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid, realtime verwerking zonder latentie: Edge AI (decentrale artificiële intelligentie) verlegt de grenzen van artificiële intelligentie. Deze geavanceerde technologie maakt het mogelijk om AI zo dicht mogelijk bij de gebruikers te implementeren, zonder gebruik te maken van de cloud, door miniatuur-AI’s in te bouwen in onze alledaagse technologische apparatuur. Het is een trend die ook voor een revolutie in de bedrijven zou kunnen zorgen, en het is één van de volgende grote golven in AI. De Visie van Christophe Pouchoy, beheerder internationale thematische aandelen, La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Edge AI, of lokale AI, is gebaseerd op een eenvoudig idee: haal AI uit datacenters, waar het gegevens verwerkt met enorme rekenkracht, en plaats het direct in smartphones, pc’s of zelfs industriële activa. Het zal dan gegevens gebruiken die lokaal worden gegenereerd, aan de periferie van het netwerk. Het integreren en analyseren van gegevensstromen zo dicht mogelijk bij aangesloten objecten biedt een aantal troeven en een groot voordeel: door gegevensopslag en rekenkracht dichter bij elkaar te brengen, worden datacenters en de bijbehorende latentie overbodig en worden middelen bespaard. Door gegevens lokaal te verwerken, overschrijdt Edge AI de grenzen van de huidige cloudgebaseerde AI. Edge AI kan werken zonder internettoegang of cloud en zou daardoor ook betrouwbaarder zijn.

Mini-AI’s die op deze manier in onze technologische apparaten worden ingebouwd, vergroten de relevantie van persoonlijke assistenten. Apple stelde deze nieuwe mogelijkheid voor aan het grote publiek met zijn Apple Intelligence-strategie die generatieve AI-functies in zijn Siri-assistent integreert. Volgens ons zou het hele segment van technologische apparatuur die wordt aangedreven door Edge AI de komende drie jaar dus relatief sterk moeten groeien. De verwachtingen van beleggers zijn hooggespannen, zowel wat betreft de toegenomen volumes voor mobiele apparaten als de toename van het DRAM (dynamic random-access memory )- dat het geheugen beheert – van deze apparaten.

De ontwikkeling van deze functies vereist meer rekenkracht en RAM-geheugen, en dus krachtigere halfgeleiders. De proliferatie van Edge AI in halfgeleiders zou bijvoorbeeld een gemiddelde jaarlijkse groei van 25% kunnen genereren voor deze sector tussen 2023 en 2027. Dit blijkt uit onderzoek van Morgan Stanley in 2023.

De opbouw van het Edge AI-ecosysteem stimuleert innovatie in het algemeen, terwijl bedrijfsmodellen en manieren van werken volledig worden omgegooid. Deze technologische innovaties bieden ook tal van mogelijkheden voor industriële en robottoepassingen. Veel sectoren zullen profiteren van Edge AI, van robotchirurgie tot autonome auto’s, robottaxi’s, vrachtwagens en collaboratieve robots.

Als intelligentieversneller opent Edge AI nieuwe deuren. Een krachtig potentieel dat de volgende paradigmaverschuiving kan inluiden. En een nieuwe revolutie waaraan wij deelnemen en die volgens ons de hele economie zal beïnvloeden.

Christophe Pouchoy, beheerder internationale thematische aandelen, La Financière de l'Échiquier (LFDE).

