Clement Inbona (LDE): ‘Obligaties inruilen voor 100-jarige leningen zonder rente’

Het Overton-venster verwijst naar het spectrum van ideeën die op een bepaald moment maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Het verschuift door extreme ideeën te promoten, waardoor voorheen onacceptabele opvattingen sneller geaccepteerd worden. De Visie van Clément Inbona, Fund Manager, La Financière de l’Echiquier.

In de Verenigde Staten heeft Donald Trump sinds zijn aantreden dat venster aanzienlijk vergroot, zowel in maatschappelijk en politiek als economisch opzicht. Dat verklaart wellicht minstens ten dele waarom Amerikaanse aandelen tussen zijn eedaflegging op 20 januari en 27 februari zijn achtergebleven bij de rest van de wereld. Het rendement van de S&P 500 lag over die periode 8% lager dan dat van een wereldindex zonder de Verenigde Staten.

Door constant opzienbarende uitspraken te doen over handelsbeleid, deregulering en geopolitiek onder leiding van Elon Musk, houdt Donald Trump ondernemers, consumenten en financiële markten in een shocktoestand. Zijn onvoorspelbaarheid tast het vertrouwen aan, terwijl de VIX-index, de ‘angstindex’, stijgt. Ondanks sterke kwartaalcijfers staan de ‘MAG 7’-aandelen onder druk. Zes van de zeven noteerden op 27 februari lager of zelfs flink lager dan op 1 januari, terwijl de S&P 500 vrijwel pas op de plaats maakte. Wordt het straks de ‘LAG 7′?

Een zichtbaar teken van het verschuivende Overton-venster is de speculatie op Wall Street over een mogelijk Mar-a-Lago-akkoord, geïnspireerd op het Plaza-akkoord van 1985. Dit hypothetische plan zou de dollar verzwakken en de Amerikaanse staatsschuld verlichten. In extreme scenario’s zouden schuldeisers hun obligaties inruilen voor 100-jarige leningen zonder rente, wat in de buurt komt van een soort hold-up voor buitenlandse beleggers.

Te oordelen naar zijn eerste ambtstermijn lijkt ‘Make America Great Again’ voor Trump ook te betekenen dat de beurzen het goed moeten doen. Laten we ervan uitgaan dat die barometer een rem blijft zetten op sommige van zijn excessen, anders dreigen het vier lange jaren te worden voor beleggers met posities in Amerikaanse activa.

