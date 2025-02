Clément Inbona (LFDE): ‘ Is de inflatie in de VS dan toch nog niet uitgeteld?’

De Amerikaanse inflatie-indicator (CPI) voor januari verraste op 12 februari de markten met +0,5%, fors boven de verwachte 0,3%. Dit cijfer overtrof zelfs de hoogste prognose. Met 3,0% inflatie op jaarbasis en een aanhoudende stijging sinds september rijst de vraag: dreigt een nieuwe inflatiegolf zoals in de jaren ‘70? De visie van Clément Inbona, Fund Manager, La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Dat valt nog te bezien. De geschiedenis leert ons dat januari de maand is waarin economen zich het vaakst vergissen. Dit heeft twee redenen: de cijfers van januari worden vertekend door een herziening van de wegingen in het mandje consumptiegoederen, en het Bureau of Labor Statistics corrigeert de seizoensinvloeden op basis van het voorgaande jaar, wat de inschatting aan het begin van het jaar extra bemoeilijkt.

‘Eerst maand van het jaar’-effect

Daardoor is januari al sinds 2022 de maand waarin de consensus de stijging van de prijzen het sterkst onderschat. In de index van de productieprijzen is het effect nog duidelijker zichtbaar. In negen van de afgelopen tien jaar bleek de prognose voor januari te laag. Dat ‘eerste maand van het jaar’-effect is echter per definitie van voorbijgaande aard.

Logische reactie van beleggers

Toch ontketende de publicatie van het cijfer op korte tijd een bruuske stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente – met 14 basispunten – en een terugval van de S&P 500-aandelenindex met 1%. Beleggers wisten het hoofd koel te houden en maakten die bewegingen daags nadien weer helemaal ongedaan, ook al liet het cijfer van zowel de productie- als de consumptieprijzen een sterkere stijging zien dan voorspeld. Die afwijkende reactie kan op het eerste gezicht verrassend lijken, maar was bij nader inzien volstrekt logisch.

De productieprijzen worden, net als de consumptieprijzen, beïnvloed door seizoensinvloeden. De PCE-inflatie, de Fed’s voorkeurindicator, lijkt lager uit te vallen, wat positief kan zijn. Bovendien sluit het huidige prijsbeeld aan bij de voorzichtige en onafhankelijke koers van Jerome Powell. Zolang de Fed de leiding behoudt, blijven de markten doorgaans stabiel.

