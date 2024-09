Coline Pavot (LFDE): ‘Milieu en sport’

Nu Parijs ontwaakt uit haar Olympische droom, is het tijd om de balans op te maken. Frankrijk brak een medaillerecord, maar de milieu-impact van het evenement blijft een aandachtspunt. De organisatoren beloofden in 2023 de uitstoot te halveren ten opzichte van Londen en Rio. Hoe staat het nu het feest voorbij is? Hoe moeten we grote sportevenementen in het licht van klimaatverandering beoordelen om ze duurzamer te maken? De Visie van Coline Pavot, hoofd van ESG onderzoek bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Stadions met airconditioning in Qatar, kunstsneeuw tijdens de Spelen in Peking, het volgende wereldkampioenschap voetbal op het Amerikaanse continent. In een context van klimaatnood wordt de topsport regelmatig bekritiseerd om zijn ecologische uitspattingen. Voor een evenement als de Olympische Spelen zijn de twee belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies het vervoer (40%), met name voor bezoekers, gevolgd door de bouw van nieuwe gebouwen (32%). Met 9,5 miljoen verkochte kaartjes, waarvan 38% internationaal, is de aanzienlijke CO2-impact van toeschouwers die naar de Olympische Spelen in Parijs komen geen uitzondering op de regel.

Impact van klimaatgevaren op sportactiviteiten

Naast de impact van deze evenementen op het klimaat, zullen klimaatgevaren, met name hittegolven, een directe impact hebben op de organisatie van sportevenementen en op de gezondheid en prestaties van atleten. Een studie van het WWF schat dat de opwarming van de aarde kan leiden tot het verlies van 24 dagen sportactiviteit in een wereld met +2°C, en tot 2 maanden in een wereld met +4°C, waardoor amateursporten en professionele sporten worden verstoord. Sommige oefenterreinen worden ook bedreigd door een gebrek aan sneeuw of door kusterosie.

Een laboratorium voor aanpassingsmaatregelen

Zoals Pierre de Coubertin zei: “Elke moeilijkheid moet een kans zijn voor nieuwe vooruitgang”. De klimaatuitdaging moet ons er dus toe aanzetten ons paradigma te veranderen om een wenselijke toekomst voor deze grote evenementen te ontwerpen. Hun voortbestaan op lange termijn hangt ervan af. Door minder nieuwe infrastructuren te bouwen – zoals werd uitgeprobeerd in Parijs, waar 95% van de locaties tijdelijke of bestaande locaties moesten zijn –, door de meerderheid van de tickets aan inwoners van gast- en buurlanden toe te wijzen, door gedecentraliseerde fanzones op te zetten en door milieueisen aan sponsors en leveranciers op te leggen kan een nieuw model voor sportwedstrijden worden uitgevonden. En dan hebben we het nog niet eens over de sociale kwesties rond deze evenementen, die ook belangrijke uitdagingen vormen voor organisatoren.

De strijd tegen klimaatverandering is een zaak van iedereen en de hele economie moet worden gemobiliseerd om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. LFDE is sinds 2021 ondertekenaar van het Net Zero Asset Managers Initiative en werkt al enkele jaren binnen de financiële sector en met bedrijven om de transitie naar koolstofneutraliteit te versnellen.

