Columbia Threadneedle: ‘Big Tech blijft dominant ondanks hoge waarderingen’

Ondanks historisch hoge waarderingen blijft een kleine groep Amerikaanse techreuzen jaar na jaar de wereldwijde aandelenmarkten domineren. Bedrijven zoals Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon en Nvidia (de BATMMAAN-groep) vertegenwoordigen inmiddels meer dan 23% van de totale marktkapitalisatie van de MSCI ACWI-index. Volgens Neil Robson, Hoofd Global Equities bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, is dit succes niet toevallig. “De fundamentele kracht van deze bedrijven maakt het verschil”, stelt hij in zijn Global equities blog.

Met een omzetgroei van 25% of meer per jaar hebben bedrijven als Alphabet en Amazon in de afgelopen twee decennia een ongekende voorsprong opgebouwd. Nvidia, dat profiteert van de explosieve groei in AI en datacenters, steekt daar nog bovenuit: de omzet zal naar verwachting binnen twee jaar groeien van $27 miljard in 2023 naar $130 miljard. Deze prestaties contrasteren sterk met markten zoals het Verenigd Koninkrijk, waar de winstgroei van de FTSE All Share-index de afgelopen twintig jaar gemiddeld slechts 3,4% per jaar bedroeg.

Waarom blijven deze bedrijven winnen?

Het succes van de BATMMAAN-groep is volgens Robson deels te danken aan hun sterke positie in snelgroeiende sectoren zoals cloud computing en kunstmatige intelligentie. “Deze bedrijven investeren gezamenlijk meer dan $200 miljard per jaar in kapitaaluitgaven en $260 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Dat soort schaalvoordelen en innovatiekracht is moeilijk te evenaren.”

Hoewel de groeimotoren van de afgelopen twee decennia – zoals smartphones en online reclame – minder sterk zullen bijdragen aan de toekomst, blijft de fundamentele basis van deze bedrijven ijzersterk. Zo zal Apple naar verwachting meer dan $100 miljard aan vrije kasstroom genereren in 2024, een bedrag waar weinig bedrijven tegenop kunnen.

Een spannendere race?

Robson erkent dat de waarderingsverschillen groot zijn. De koers-winstverhouding van de BATMMAAN-groep (exclusief Tesla) zal naar verwachting in 2030 dalen naar 15x, tegenover 13x voor de bredere S&P 500. “Dat wijst op een verdubbeling van de winst voor deze bedrijven in de komende zes jaar,” stelt hij. Maar tegelijkertijd wordt de race competitiever: opkomende markten en sectoren zoals duurzame energie kunnen mogelijk een sterke inhaalslag maken.

Toch blijven de Amerikaanse techreuzen volgens Robson lastig te verslaan. “Deze bedrijven hebben bewezen dat ze keer op keer verwachtingen kunnen overtreffen. Ze blijven een klasse apart.”

